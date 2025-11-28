11:18
Бизнес

Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану

Государственный мобильный оператор Beeline активно улучшает и модернизирует сеть, обеспечивая абонентов еще более быстрым мобильным интернетом и стабильной связью.

Необыкновенно солнечная погода вдохновляет на неторопливые прогулки, поездки в гости и маленькие путешествия по живописным уголкам Кыргызстана. Где бы вы ни находились, Beeline поможет всегда оставаться на связи: делиться впечатлениями, наслаждаться общением с близкими и быть онлайн, когда это важно.

Чтобы мобильная связь не подводила, Beeline постоянно работает над улучшением и расширением сети. Компания строит новые базовые станции по всей стране — от столицы до южных регионов.

За прошедший месяц новые базовые станции были установлены в Бишкеке, а также в Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областях. Каждый новый объект расширяет возможности абонентов, чтобы им было проще и комфортнее звонить близким, пользоваться интернетом и быть частью большого цифрового мира, даже находясь в отдаленных районах.

Также Beeline планомерно модернизирует существующие базовые станции, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Благодаря этим усилиям интернет становится быстрее, связь — устойчивее, а качество услуг — выше.

Инвестируя в развитие сети, Beeline вносит вклад в будущее Кыргызстана. Это больше, чем просто связь — это преодоление цифрового неравенства, расширение доступа к онлайн-сервисам, поддержка образования и экономики, улучшение качества жизни граждан. Beeline продолжает укреплять и расширять сеть, работая на благо страны и общества.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

