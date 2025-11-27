MEGA запускает серию эксклюзивных акций к Black Friday

Государственный оператор сотовой связи MEGA объявляет о серии специальных предложений, приуроченных к периоду традиционных распродаж Black Friday. В течение трех дней — 28, 29 и 30 ноября 2025 года — абонентов ждут выгодные скидки, бонусы и новые возможности для общения, покупок и онлайн-шопинга.

VIP-номера со скидкой до 70 процентов

Абоненты смогут приобрести стильные и легко запоминающиеся VIP-номера со скидкой до 70 процентов.

Предложение действует при подключении пакетов «Элдики + MegaTV» или «MIX».

Для приобретения необходимо посетить ближайший центр продаж и обслуживания MEGA или обратиться к промоутерам компании.

Корпоративные клиенты могут приобрести VIP-номера через Отдел по работе с корпоративными и VIP-клиентами при обязательном подключении пакета «Береке Unlim».

Скидки на устройства

К Black Friday MEGA предоставляет скидки в размере 20 процентов на ряд устройств:

Android-приставку MegaTV, позволяющую превратить обычный телевизор в Smart TV;

Wi-Fi роутер;

Модем.

Устройства доступны в центрах продаж и обслуживания компании.

Бесплатный интернет для маркетплейсов

Любителей онлайн-шопинга ждет дополнительный бонус — бесплатный мобильный интернет для посещения маркетплейсов.

С 28 по 30 ноября абоненты MEGA смогут пользоваться бесплатным трафиком при покупках на площадках sulpak.kg, kivano.kg, planeta.kg, Amazon, Adidas, Zara, Mango, Stradivarius, H&M, Bershka, Massimo Dutti, Asos, Nike, eBay, Wildberries, Ozon, Pinduoduo, Taobao, Poizon, Alibaba, Temu, 1688 и AliExpress.

Скидки и подарки от MEGA

В эти же дни дополнительными скидками и подарками смогут воспользоваться посетители центра продаж и обслуживания компании. Будут действовать специальные предложения на смартфоны, аксессуары, наушники, зарядные устройства и другие популярные гаджеты. Подробнее здесь.

Не упустите шанс воспользоваться всеми предложениями и сделать конец осени максимально выгодным!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.