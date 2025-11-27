15:11
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Бизнес

MEGA запускает серию эксклюзивных акций к Black Friday

Государственный оператор сотовой связи MEGA объявляет о серии специальных предложений, приуроченных к периоду традиционных распродаж Black Friday. В течение трех дней — 28, 29 и 30 ноября 2025 года — абонентов ждут выгодные скидки, бонусы и новые возможности для общения, покупок и онлайн-шопинга.

VIP-номера со скидкой до 70 процентов

Абоненты смогут приобрести стильные и легко запоминающиеся VIP-номера со скидкой до 70 процентов.

Предложение действует при подключении пакетов «Элдики + MegaTV» или «MIX».

Для приобретения необходимо посетить ближайший центр продаж и обслуживания MEGA или обратиться к промоутерам компании.

Корпоративные клиенты могут приобрести VIP-номера через Отдел по работе с корпоративными и VIP-клиентами при обязательном подключении пакета «Береке Unlim».

Скидки на устройства

К Black Friday MEGA предоставляет скидки в размере 20 процентов на ряд устройств:

  • Android-приставку MegaTV, позволяющую превратить обычный телевизор в Smart TV;
  • Wi-Fi роутер;
  • Модем.

Устройства доступны в центрах продаж и обслуживания компании.

Бесплатный интернет для маркетплейсов

Любителей онлайн-шопинга ждет дополнительный бонус — бесплатный мобильный интернет для посещения маркетплейсов.

С 28 по 30 ноября абоненты MEGA смогут пользоваться бесплатным трафиком при покупках на площадках sulpak.kg, kivano.kg, planeta.kg, Amazon, Adidas, Zara, Mango, Stradivarius, H&M, Bershka, Massimo Dutti, Asos, Nike, eBay, Wildberries, Ozon, Pinduoduo, Taobao, Poizon, Alibaba, Temu, 1688 и AliExpress.

Скидки и подарки от MEGA

В эти же дни дополнительными скидками и подарками смогут воспользоваться посетители центра продаж и обслуживания компании. Будут действовать специальные предложения на смартфоны, аксессуары, наушники, зарядные устройства и другие популярные гаджеты. Подробнее здесь.

Не упустите шанс воспользоваться всеми предложениями и сделать конец осени максимально выгодным!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/352492/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Black Friday в MegaPay: двойной кешбэк и скидки до 70 процентов
MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
«Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT
MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Популярные новости
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
Бизнес
MEGA запускает серию эксклюзивных акций к&nbsp;Black Friday MEGA запускает серию эксклюзивных акций к Black Friday
&laquo;Ариус КейДжи&raquo;: рост, качество и&nbsp;лидерство в&nbsp;строительной отрасли Кыргызстана «Ариус КейДжи»: рост, качество и лидерство в строительной отрасли Кыргызстана
Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в&nbsp;Чуйской области Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области
Beeline запустил лучший 1С-проект в&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;всю историю конкурса Beeline запустил лучший 1С-проект в Кыргызстане за всю историю конкурса
27 ноября, четверг
14:59
Стрельба в Вашингтоне. Подозреваемый прибыл в США из Афганистана в 2021 году Стрельба в Вашингтоне. Подозреваемый прибыл в США из Аф...
14:57
Запущен онлайн-портал для проверки статуса задолженностей и ограничений на выезд
14:52
MEGA запускает серию эксклюзивных акций к Black Friday
14:48
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
14:45
Камчыбек Ташиев рассказал о приватизированных объектах, возвращенных государству