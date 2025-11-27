Начались большие распродажи! Это идеальный момент, чтобы не просто тратить, но и зарабатывать на покупках. Секрет прост: подключите подписку O!Prime бесплатно на 90 дней в приложении «Мой О!» и оплачивайте все картой Visa Cashback O!Bank, которая вернет вам 2 процента кешбэка автоматически.

Купили в любимом маркетплейсе новую зимнюю куртку? 2 процента ваши.

Оплатили продукты? 2 процента ваши.

Заказали утренний кофе? 2 процента ваши.

Оплатили такси, лекарства в аптеке или ужин с друзьями? 2 процента ваши.

Если у вас еще нет карты O!Bank, оформите ее за пару минут в приложении «Мой О!» или в любом O!Store. Скачайте или обновите приложение в Google Play или App Store и подключите подписку O!Prime в приложении в разделе «Еще».

Кроме кешбэка, O!Prime дает больше возможностей: каждый месяц вы получаете +10 гигабайт скоростного интернета, до 100 процентов кешбэка при оплате по QR O!Bank, нулевые комиссии и большое число точек для оплаты О!Бонусами по всей стране.

Будьте готовы к большим распродажам с O!Prime.

Подробнее об условиях — на o.kg.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.

ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017 г..

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 г..