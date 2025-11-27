12:20
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Бизнес

Дни распродаж уже начались — возвращайте 2 процента кешбэка вместе с O!Prime

Начались большие распродажи! Это идеальный момент, чтобы не просто тратить, но и зарабатывать на покупках. Секрет прост: подключите подписку O!Prime бесплатно на 90 дней в приложении «Мой О!» и оплачивайте все картой Visa Cashback O!Bank, которая вернет вам 2 процента кешбэка автоматически.

  • Купили в любимом маркетплейсе новую зимнюю куртку? 2 процента ваши.
  • Оплатили продукты? 2 процента ваши.
  • Заказали утренний кофе? 2 процента ваши.
  • Оплатили такси, лекарства в аптеке или ужин с друзьями? 2 процента ваши.

Если у вас еще нет карты O!Bank, оформите ее за пару минут в приложении «Мой О!» или в любом O!Store. Скачайте или обновите приложение в Google Play или App Store и подключите подписку O!Prime в приложении в разделе «Еще».

Кроме кешбэка, O!Prime дает больше возможностей: каждый месяц вы получаете +10 гигабайт скоростного интернета, до 100 процентов кешбэка при оплате по QR O!Bank, нулевые комиссии и большое число точек для оплаты О!Бонусами по всей стране.

Будьте готовы к большим распродажам с O!Prime.

Подробнее об условиях — на o.kg.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.

ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017 г..

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024 г..
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/352463/
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
«Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок
iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Популярные новости
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
BAKAI, &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; и&nbsp;Visa разыгрывают Zeekr 007 и&nbsp;сотни подарков BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
Бизнес
Дни распродаж уже начались&nbsp;&mdash; возвращайте 2&nbsp;процента кешбэка вместе с&nbsp;O!Prime Дни распродаж уже начались — возвращайте 2 процента кешбэка вместе с O!Prime
Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта
Цифровые технологии улучшают результаты лечения рака в&nbsp;сети клиник Acıbadem Цифровые технологии улучшают результаты лечения рака в сети клиник Acıbadem
Black Friday в&nbsp;MegaPay: двойной кешбэк и&nbsp;скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов Black Friday в MegaPay: двойной кешбэк и скидки до 70 процентов
27 ноября, четверг
12:17
Япония готовится провести первый саммит с Центральной Азией Япония готовится провести первый саммит с Центральной А...
12:10
Дни распродаж уже начались — возвращайте 2 процента кешбэка вместе с O!Prime
12:09
На 100 трудоспособных людей в Центральной Азии приходится около 60 иждивенцев
12:03
В РФ опубликовали фото кухни, где мигранты варили фасоль, отравившую 350 человек
12:00
Подъем заболеваемости. Как отличить ОРВИ, грипп и COVID-19