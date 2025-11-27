Beeline запустил лучший 1С-проект в Кыргызстане за всю историю конкурса

Государственный мобильный оператор Beeline Кыргызстан реализовал один из самых значимых и технологичных проектов на базе 1С. Это позволило компании завоевать первую награду для Кыргызстана в истории конкурса «1С: Проект года» в номинации «Лучший национальный проект».

За годы существования конкурса ни один проект из Кыргызстана еще не становился победителем. Успех Beeline выделился на фоне 394 проектов, представленных в этом году со всего Евразийского пространства. Торжественная церемония награждения прошла 20 ноября в Москве на бизнес-форуме 1С:ERP.

Beeline был отмечен за масштабный запуск единой цифровой системы управления бизнес-процессами на платформе 1С:ERP FLEX — первого подобного внедрения в стране. Проект был выполнен совместно с AMEGA ITS при поддержке представительства 1С в Казахстане и стал демонстрацией нового уровня цифровой зрелости.

Система полностью сопровождается внутренней IT-службой Beeline, что обеспечивает ее устойчивость, развитие и независимость. Внедрение проекта стало частью ESG-подхода компании и позволило ускорить кадровые процедуры, оптимизировать взаимодействие с партнерами и клиентами, а также повысить прозрачность и надежность ключевых процессов.

Продолжая курс на цифровую трансформацию, Beeline Кыргызстан внедряет современные технологии, повышает качество услуг и способствует устойчивому развитию страны.



Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии СРНОС при МЦРИТ КР: № 15-1420-КР от 21.12.2016 г., 16-1526-КР от 21.12.2016 г., 14-1102-КР от 17.09.2024 г., 14-1125-КР от 04.11.2024 г., 16-0089-КР от 18.08.2025 г., 21-0489-КР от 06.10.2021 г., 20-0388-КР от 07.02.2020 г..