13:36
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Бизнес

Beeline запустил лучший 1С-проект в Кыргызстане за всю историю конкурса

Государственный мобильный оператор Beeline Кыргызстан реализовал один из самых значимых и технологичных проектов на базе 1С. Это позволило компании завоевать первую награду для Кыргызстана в истории конкурса «1С: Проект года» в номинации «Лучший национальный проект».

За годы существования конкурса ни один проект из Кыргызстана еще не становился победителем. Успех Beeline выделился на фоне 394 проектов, представленных в этом году со всего Евразийского пространства. Торжественная церемония награждения прошла 20 ноября в Москве на бизнес-форуме 1С:ERP.

Beeline был отмечен за масштабный запуск единой цифровой системы управления бизнес-процессами на платформе 1С:ERP FLEX — первого подобного внедрения в стране. Проект был выполнен совместно с AMEGA ITS при поддержке представительства 1С в Казахстане и стал демонстрацией нового уровня цифровой зрелости.

Система полностью сопровождается внутренней IT-службой Beeline, что обеспечивает ее устойчивость, развитие и независимость. Внедрение проекта стало частью ESG-подхода компании и позволило ускорить кадровые процедуры, оптимизировать взаимодействие с партнерами и клиентами, а также повысить прозрачность и надежность ключевых процессов.

Продолжая курс на цифровую трансформацию, Beeline Кыргызстан внедряет современные технологии, повышает качество услуг и способствует устойчивому развитию страны.

Beeline — национальный оператор новых возможностей.

Лицензии СРНОС при МЦРИТ КР: № 15-1420-КР от 21.12.2016 г., 16-1526-КР от 21.12.2016 г., 14-1102-КР от 17.09.2024 г., 14-1125-КР от 04.11.2024 г., 16-0089-КР от 18.08.2025 г., 21-0489-КР от 06.10.2021 г., 20-0388-КР от 07.02.2020 г..
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/352460/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс
Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих «Мамлекеттик»
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества
Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и стран
Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
Популярные новости
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
Бизнес
Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в&nbsp;Чуйской области Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области
Beeline запустил лучший 1С-проект в&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;всю историю конкурса Beeline запустил лучший 1С-проект в Кыргызстане за всю историю конкурса
Дни распродаж уже начались&nbsp;&mdash; возвращайте 2&nbsp;процента кешбэка вместе с&nbsp;O!Prime Дни распродаж уже начались — возвращайте 2 процента кешбэка вместе с O!Prime
Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта
27 ноября, четверг
13:28
Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской...
13:09
В Гвинее-Бисау произошел военный переворот, под стражу взяли президента
13:08
Выборы близко, а желания голосовать нет: что думают жители Бишкека
13:05
Бакыт Торобаев: КР выходит на новый этап модернизации системы водного сектора
13:05
Beeline запустил лучший 1С-проект в Кыргызстане за всю историю конкурса