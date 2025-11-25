Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK

Встретить Новый год с правильным решением и заранее позаботиться о финансах. MBANK запускает «Новогодний депозит» с повышенной ставкой до 16 процентов годовых.
Как сохранить деньги при инфляции
Депозиты — это способ сохранить деньги во время инфляции и при этом заработать. Конец года — это как раз тот период, когда хочется финансовой определенности, а повышенная праздничная ставка делает этот депозит еще привлекательнее.
Депозит, который выбираете сами:
-
16 процентов годовых на 9 месяцев;
-
15,5 процента годовых на 12 месяцев.
Открыть «Новогодний депозит» от MBANK
Простое оформление:
- онлайн — за пару минут в приложении MBANK, раздел «Депозиты»;
- офлайн — в филиале банка.
Условия депозита
• Минимальная сумма — 1 000 сомов, максимальная сумма не ограничена.
• Пополнение и частичное снятие не предусмотрены, а проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно.
• Валюта вклада — сом KGS.
• Открывайте неограниченное количество депозитов.
• «Новогодний депозит» доступен до 31.12.2025.
Банк имеет право завершить акцию досрочно.
«Новогодний депозит» от MBANK: сделайте деньги сильнее, а планы на будущий год — увереннее. Откройте депозит сегодня, и встречайте праздники с выгоды.
MBANK — первый цифровой!
Лицензия № 014 НБ КР.