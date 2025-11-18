Государственный оператор связи MEGA предлагает тариф «Мамлекеттик» — решение, созданное специально для тех, чей труд помогает стране жить, развиваться и быть в безопасности: учителей, врачей, военнослужащих, спасателей, специалистов МЧС и сотрудников государственных учреждений.

Тариф реализован совместно с государственным учреждением «Кызмат» при поддержке Государственного агентства по делам госслужбы и местного самоуправления при кабинете министров КР. Подключиться к нему могут все сотрудники государственных и муниципальных организаций, зарегистрированные в системе e-Kyzmat.

Что включает тариф «Мамлекеттик» (250 сомов в месяц):

40 ГБ интернета на максимальной скорости;

бесплатную раздачу Wi-Fi;

20 минут звонков на номера других операторов;

безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA;

50 ТВ-каналов для отдыха после рабочего дня.

Подключение остается максимально удобным:

через приложение MEGA24 — система e-Kyzmat автоматически подтверждает статус госслужащего, и тариф подключается мгновенно;

в центрах продаж и обслуживания MEGA;

у промоутеров компании.

MEGA продолжает развивать доступные решения для тех, кто ежедневно работает во благо страны, создавая надежную связь и сервис, которыми удобно пользоваться каждый день.

MEGA — с признательностью всем, кто служит народу!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.