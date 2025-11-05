Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN

Есть вещи, которые подчеркивают ваш уровень без слов. Один из них — ваш номер. Государственный оператор связи MEGA предлагает тариф Exclusive, созданный для тех, кто ценит особый статус и безупречный комфорт.
Вместе с тарифом вы получаете премиальный номер с кодом 0888 или 0880 — символами бесконечности, силы и процветания. Эти цифры говорят о вас еще до того, как вы ответите на звонок.
Что включает тариф EXCLUSIVE:
• 300 ГБ скоростного интернета;
• 300 минут на номера других операторов Кыргызстана;
• безлимитные звонки внутри сети MEGA;
• бесплатная раздача интернета;
• 1 ГБ в роуминге;
• доступ к услуге «Все кинотеатры + ТВ»;
• 90 дней подписки «Яндекс Плюс» в подарок;
• персональное обслуживание 24/7 по номеру *888,
а также скидка 14 процентов на годовой абонемент в премиум-фитнес-зале KARVEN.
Стоимость: 1 тысяча 690 сомов в месяц.
Exclusive от MEGA — это не просто связь. Это выбор тех, кто привык быть на высоте.
Подключайтесь в центрах продаж и обслуживания MEGA — и позвольте вашему номеру говорить о вас стильно.
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.