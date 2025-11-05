17:21
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Бизнес

Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN

Есть вещи, которые подчеркивают ваш уровень без слов. Один из них — ваш номер. Государственный оператор связи MEGA предлагает тариф Exclusive, созданный для тех, кто ценит особый статус и безупречный комфорт.

Вместе с тарифом вы получаете премиальный номер с кодом 0888 или 0880 — символами бесконечности, силы и процветания. Эти цифры говорят о вас еще до того, как вы ответите на звонок.

Что включает тариф EXCLUSIVE:

• 300 ГБ скоростного интернета;
• 300 минут на номера других операторов Кыргызстана;
• безлимитные звонки внутри сети MEGA;
• бесплатная раздача интернета;
• 1 ГБ в роуминге;
• доступ к услуге «Все кинотеатры + ТВ»;
• 90 дней подписки «Яндекс Плюс» в подарок;
• персональное обслуживание 24/7 по номеру *888,

а также скидка 14 процентов на годовой абонемент в премиум-фитнес-зале KARVEN.

Стоимость: 1 тысяча 690 сомов в месяц.

Exclusive от MEGA — это не просто связь. Это выбор тех, кто привык быть на высоте.
Подключайтесь в центрах продаж и обслуживания MEGA — и позвольте вашему номеру говорить о вас стильно.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/349785/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета в подарок
«Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
Популярные новости
Новая АЗС &laquo;Чайна Петроль Компани Джунда&raquo; открылась в&nbsp;Кемине Новая АЗС «Чайна Петроль Компани Джунда» открылась в Кемине
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
Всемирный день сбережений с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
Бизнес
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
MBANK предлагает 15&nbsp;процентов годовых по&nbsp;депозиту на&nbsp;девять месяцев MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев
Выгодный тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
5 ноября, среда
17:19
Поколение Z оказалось самым несчастным за всю историю наблюдений — исследование Поколение Z оказалось самым несчастным за всю историю н...
17:13
ЦИК оштрафовала гражданина за преждевременную агитацию за кандидата в депутаты
17:09
Министр энергетики поручил обеспечить круглосуточную доставку угля населению
16:36
ЦИК отказала в регистрации еще трем кандидатам в депутаты
16:30
Отключают ли у вас электричество и как часто? Опрос читателей