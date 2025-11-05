12:41
Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих

Мобильный оператор О! продолжает заботиться о тех, кто служит стране, и напоминает о специальном тарифе «О!Мамлекеттик» для государственных и бюджетных служащих.

Мы ценим ваш труд и помогаем экономить! Всего за 250 сомов на четыре недели вы получаете расширенный пакет связи, созданный специально для сотрудников МЧС, МВД, учителей, врачей и всех работников государственных учреждений, кто работает на благо Кыргызстана.

Что входит в тариф «О!Мамлекеттик»:

  • 40 гигабайт высокоскоростного интернета;
  • бесплатная раздача интернета (делитесь трафиком без ограничений!); 
  • 20 минут для звонков на номера других сотовых операторов КР;
  • безлимитные звонки и SMS внутри сети О!;
  • доступ к ТОП-40 ТВ-каналам.

«О!Мамлекеттик» — это больше возможностей для общения при минимальных затратах.

Подключите всего за пару минут!

  1. Откройте приложение «Мой О!». Обновите его, если необходимо в Google Play или App Store.
  2. Перейдите в раздел «Моя связь» → «Тарифы» → «Специальные тарифы».
  3. Выберите «О!Мамлекеттик» и заполните простую форму.

После быстрой проверки ваших данных тариф будет подключен автоматически. Продление происходит каждые четыре недели при наличии средств на счете.

О! — всегда рядом, всегда с народом!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ОсОО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее об условиях тарифа — на сайте o.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/349740/
