Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay

Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает своим пользователям удобную программу лояльности — «Бонусы в MegaPay», с помощью которой можно получать вознаграждения просто за оплату привычных услуг.

Сервис MegaPay превращает каждую оплату в выгоду: бонусы начисляются при оплате товаров и услуг через QR-код или напрямую в приложении. Накопленные баллы можно использовать для оплаты различных категорий — от кофе до коммунальных и государственных услуг.

Что доступно пользователям:

Коммунальные услуги — бонусами можно оплачивать счета за электричество, воду, отопление, газ и вывоз мусора.

Транспорт — оплачивайте поездки в общественном транспорте в городе Манасе и получайте 100 процентов кешбэка, а также до 20 процентов за оформление полиса ОСАГО.

Медицина и аптеки — бонусы начисляются за оплату услуг лабораторий, клиник и покупку лекарств.

Досуг — kassir.kg, кофе, магазины и многое другое.

Присоединиться просто:

Скачайте или обновите приложение MegaPay (App Store и Google Play). Оплачивайте покупки и услуги с помощью QR или внутри приложения. Получайте и тратьте бонусы у партнеров программы.

В программе участвуют покупки с баланса номера MEGA, совершенные по сервисам и у партнеров, указанных в разделе «Бонус» приложения MegaPay, и на сайте megapay.kg.

MegaPay — это удобно, выгодно и современно. Оплачивайте привычные услуги и получайте бонусы каждый день!