Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества

В последнее время жителям Кыргызстана все чаще поступают подозрительные звонки. Один из самых распространенных сценариев — когда звонящий представляется сотрудником сотового оператора и просит срочно продиктовать код из SMS, ссылаясь на необходимость продления договора или угрозу блокировки номера. Не верьте, это мошенники!

Сотовый оператор Beeline Кыргызстан напоминает: настоящие сотрудники компании никогда не запрашивают коды из SMS. Вам не нужно продлевать договор, а ваш номер не заблокируют без веской причины. Такие манипуляции используют только мошенники, которые пытаются получить доступ к вашим аккаунтам или счетам.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, соблюдайте простые правила: никому не передавайте коды из SMS;

не переходите по подозрительным ссылкам;

не доверяйте звонкам с угрозами, давлением или настойчивыми требованиями.

При подозрении на мошенничество обращайтесь в контакт-центр Beeline по номеру *611. По каждому случаю компания проведет тщательную проверку и примет соответствующие меры.

Beeline Кыргызстан делает все возможное, чтобы защитить личную информацию своих клиентов. Компания прошла сертификацию по международному стандарту ISO/IEC 27001, что подтверждает высокий уровень защиты данных. Современные технологии и строгие внутренние процедуры позволяют минимизировать угрозы, а бдительность и осведомленность со стороны абонентов не оставят телефонным мошенникам никаких шансов для махинаций.

Будьте осторожны и расскажите близким, как обезопасить себя от мошенников. Пусть ваши данные будут под надежной защитой!

