O!Bank запустил возможность получения моментальных переводов из России в Кыргызстан через сервис Astrasend.
Теперь получить деньги можно онлайн в приложении «Мой О!», а также в любом офисе O!Bank и O!Store — быстро, удобно и без комиссии.
Преимущества:
• мгновенное зачисление на карту или счет в сомах по выгодному курсу;
• бесплатное снятие наличных с карты Visa Cashback в любом банкомате страны и через нактаматы;
• широкая сеть офисов O!Bank и O!Store по всему Кыргызстану;
• возможность получения денег онлайн в любое время.
Как получить перевод онлайн:
1. Обновите и откройте приложение «Мой О!».
2. Выберите «Переводы» — «Переводы Astrasend» и введите контрольный номер.
3. Укажите счет, карту или кошелек — и деньги поступят моментально.
В офисах O!Bank и O!Store:
-
просто сообщите номер перевода и покажите паспорт сотруднику.
Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора Кыргызстана и пользуйтесь всеми возможностями банка и экосистемы O!.
ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.