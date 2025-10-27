09:50
Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии

O!Bank запустил возможность получения моментальных переводов из России в Кыргызстан через сервис Astrasend.

Теперь получить деньги можно онлайн в приложении «Мой О!», а также в любом офисе O!Bank и O!Store — быстро, удобно и без комиссии.

Преимущества:

• мгновенное зачисление на карту или счет в сомах по выгодному курсу;

• бесплатное снятие наличных с карты Visa Cashback в любом банкомате страны и через нактаматы;

• широкая сеть офисов O!Bank и O!Store по всему Кыргызстану;

• возможность получения денег онлайн в любое время.

Как получить перевод онлайн:

1. Обновите и откройте приложение «Мой О!».

2. Выберите «Переводы» — «Переводы Astrasend» и введите контрольный номер.

3. Укажите счет, карту или кошелек — и деньги поступят моментально.

В офисах O!Bank и O!Store:

  • просто сообщите номер перевода и покажите паспорт сотруднику.

Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в Google Play или App Store с SIM-картой любого оператора Кыргызстана и пользуйтесь всеми возможностями банка и экосистемы O!.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
