Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»

Сотовый оператор Beeline Кыргызстан представляет новый тариф «Это 80 GB». В нем есть все, что нужно активному пользователю: большой интернет-пакет, свобода общения и бесплатные бонусы для связи и развлечений.

Современный мир задает стремительный темп, и тариф должен соответствовать этому ритму. «Это 80» помогает всегда быть на связи, обеспечивает доступ к нужной информации и цифровым сервисам, подстраивается под ваши интересы и при этом остается выгодным.

Всего за 540 сомов на 30 дней вы получите:

80 ГБ интернета — для учебы, работы, хобби и отдыха;

возможность раздачи Wi-Fi, чтобы пользоваться интернетом на других устройствах;

безлимитные звонки и SMS внутри сети Beeline — для общения без границ;

40 минут вне сети — для звонков на номера других операторов Кыргызстана;

три бесплатных бонуса из «Бонусканы» на ваш выбор — от переноса неиспользованных ГБ на следующий месяц до подписок на популярные онлайн-сервисы;

50 каналов «Укмуш TV», чтобы смотреть любимые передачи и спортивные трансляции в любом месте.

Подключайте тариф «Это 80 GB»:

в приложении «Мой Beeline»;

по команде *555*5401#;

в офисах продаж и обслуживания или у промоутеров компании.

Вместе с выгодными условиями тарифа вы сможете оценить и другие преимущества Beeline — стабильно быстрый 4G-интернет и безупречные звонки с новейшей технологией VoLTE, которая позволяет звонить и пользоваться интернетом одновременно.

Общайтесь без ограничений, пользуйтесь бесплатными бонусами и наслаждайтесь скоростью — с тарифом «Это 80 GB» вы всегда онлайн!

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.