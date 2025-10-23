BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте

BAKAI представил новый сервис BAKAI Travel — универсальную платформу для авиабилетов, концертных и авторских туров, а также экскурсий по Кыргызстану и странам ближнего зарубежья.

Теперь все, что нужно для отдыха, доступно в одном приложении — быстро, удобно и с выгодой.

Платформа создана, чтобы сделать процесс планирования поездок легким и приятным.

«Мы хотим, чтобы планирование отдыха приносило радость, а не стресс, — отмечают представители BAKAI. — Теперь пользователи могут найти все, что им нужно, в одном месте, получить бонусы и кешбэк, и просто наслаждаться путешествием.

Откройте BakAi — и поехали навстречу приключениям!»

На период запуска действует эксклюзивное предложение — 10 процентов кешбэка на первую покупку любого путешествия (акция действует до конца 2025 года). Это реальное возвращение денег, а не бонусы или баллы.

Примеры кешбэков, которые начисляются моментально и реальными деньгами.

• Тур «Арабские ночи» — Дубай, Абу-Даби от 85 тысяч 700 сомов → кешбэк 10 процентов: вы возвращаете от 8 тысяч 570 сомов!

• Концерт Валерия Меладзе в Алматы — от 32 тысяч сомов → кешбэк 10 процентов: вы возвращаете от 3 тысяч 200 сомов!

• Авиабилеты Бишкек — Стамбул на 20 ноября — от 28 тысяч 431 сома → вернем от 2 тысяч 843 сомов!



BAKAI Travel — все для путешествий в одном приложении: быстро, удобно и выгодно!