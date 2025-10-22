Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK

MBANK продолжает развивать культуру цифровой активности клиентов через масштабные призовые акции.

Драйвером стал «Марафон призов» — крупнейшая акция банка, в рамках которой кыргызстанцы выигрывают крупные денежные суммы и ценные подарки. Жительница Бишкека Айгерим 21 октября, в свой день рождения, выиграла сертификат на 500 тысяч сомов. Вторым победителем, получившим приз в 100 тысяч сомов, стал житель Сокулукского района Эрлан. Эта история привлекает внимание не только личным успехом, но и вопросом, насколько реально кыргызстанцам получить главный приз — квартиру в столице.

Выигрыш за активный банкинг

Победа Айгерим стала результатом ее активного использования мобильного приложения и сервисов банка. Сама победительница не скрывает радости и призывает сограждан последовать ее примеру.

«Я активно пользовалась услугами: подключала детям MJunior, оплачивала покупки через программу M+. Сегодня мой день рождения, и так символично совпало, что я получаю такой выигрыш! Всех призываю пользоваться приложением MBANK и верить, что и вы можете так же, как я, выиграть приз!» — делится она.

Победа Айгерим, как и выигрыш Эрлана, показала, как MBANK повышает вовлеченность клиентов в свою цифровую экосистему.

Что стоит за «Марафоном призов»

Акция «Марафон призов» от MBANK является одной из крупнейших на финансовом рынке Кыргызстана, предлагая более 10 тысяч призов. Самая желанная награда — квартира в Бишкеке, которая, по словам первого заместителя председателя правления MBANK Марата Торалиева, является «абсолютно реальной».

Условия участия:

Выполнение заданий (оплата коммунальных услуг, переводы, оплата парковки, оплата мобильной связи, покупка билетов в кино через MTicket, покупка билетов в Дубай через MTravel).

Накопление баллов: каждые 500 баллов конвертируются в один шанс на победу.

На кону также стоят крупные денежные призы:

10 призов по 1 миллиону сомов;

20 призов по 500 тысяч сомов и 50 призов по 100 тысяч сомов.

Социальная значимость

На фоне высокого спроса на жилье в столице такие акции, как «Марафон призов», приобретают особую социальную значимость. Они не просто стимулируют использование цифровых продуктов, но и дают реальный шанс стать обладателем собственной квартиры в Бишкеке, решая таким образом один из самых острых жилищных вопросов. MBANK позиционирует эту акцию как доступный путь к мечте.