Как в России изменятся цены на бензин с ноября

С 1 ноября 2025 года в России ожидается умеренный рост цен — средний уровень по стране может составить 65-66 рублей за литр. Такой прогноз в разговоре с Life.ru дали автоэксперт бренда моторных масел Tamashi Данила Цеплинский и владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс тракс» Алексей Иванов.

По словам Цеплинского, если действующие ограничения и топливный демпфер сохранятся, то цены могут остаться на прежнем уровне или подняться не более чем на 1,5 процента за месяц. По оценке эксперта, АИ-92 в ноябре будет стоить около 62-63,5 рубля, АИ-95 — 67-68,5 рубля в зависимости от региона.

«В случае обострения ситуации правительство готово пойти на дополнительные экспортные ограничения, чтобы не допустить дефицита и обуздать рост цен внутри страны», — отметил он.

Алексей Иванов тоже считает, что до конца года цены будут расти более умеренно. По его мнению, с декабря цена бензина марки АИ-95 приблизится к 65 рублям за литр по стране, в Москве — около 67 рублей за литр.

По данным Росстата на середину октября, средняя цена бензина по стране составила 64,8 рубля за литр: 61,7 рубля - для АИ-92, 66,9 рубля — для АИ-95. С января 2025 года рост сохраняется в пределах 11 процентов.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на 17 октября, стоимость марки АИ-92 на торгах выросла на 0,02 процента и обновила исторический рекорд. Стоимость бензина АИ-92 поднялась до 74,276 тысячи рублей за тонну, в то время как цена на АИ-95 выросла до 80,034 тысячи рублей за тонну.

12 октября президент России Владимир Путин продлил топливный демпфер (инструмент контроля внутренних цен на топливо — RTVI) до мая 2026 года. Согласно его указу, демпфер в этот промежуток будут рассчитывать без учета отклонения средних оптовых цен на АИ-92 и дизель от предельных отметок.

В разговоре с RT эксперт Финансового университета Игорь Юшков подчеркнул, что мера должна стабилизировать внутренний рынок. Он добавил, что таким образом власти пошли навстречу нефтяным компаниям и ожидают «встречного движения».

Глава Национального автосоюза Антон Шапарин в середине октября предложил Федеральной антимонопольной службе ввести потолок цен на топливо на АЗС. Он уточнил, что цена не должна быть выше стоимости бензина в регионе на аналогичный день 2024 года, учитывая «накопленную инфляцию».