Бизнес

С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру

Сотни тысяч кыргызстанцев уже экономят с M+ и приобретают товары без переплат, первого взноса и лишних документов. А в октябре выгода стала еще больше: в рамках акции «С М+ дешевле» действуют повышенные скидки в десятках популярных магазинов по всей стране.

Где действуют повышенные скидки

Пользователи M+ могут получить скидки при оплате через сервис в магазинах-партнерах:

  • Cosmobella — 7 процентов;
  • Shat mobile — 7 процентов;
  • Dogtas — 7 процентов;
  • Tempo — 7 процентов;
  • RIO Store — 7 процентов;
  • Turan Electronics — 7 процентов;
  • «АЗБУКА ДОМА» — 7 процентов;
  • TERI — 7 процентов;
  • «Планета электроники» — 7 процентов;
  • SAMSUNG — 7 процентов.

Это только пример партнеров. Полный перечень магазинов с повышенными скидками доступен в «личном кабинете» M+.

Как участвовать в акции:

  1. Откройте линию M+ 24/7 в приложении MBANK.

  2. Выберите сервис «M+».

  3. Укажите нужную вам сумму от 2 тысяч до 100 тысяч сомов.

  4. При оплате в магазине выберите способ оплаты через M+ и получите скидку!

Товар у вас, а оплачиваете частями. Забудьте о сложных документах и поиске поручителей. M+ создан для удобства и доступности, делая покупки простыми и выгодными для каждого.

«Мы рады, что все больше наших клиентов выбирают M+ — сервис, который делает покупки не только удобными, но и выгодными. Мы хотим поблагодарить наших пользователей за доверие и показать, что экономить с нами просто», — отметили в MBANK.

Акция продлится до 31 октября 2025 года, и это отличный повод обновить технику, мебель, одежду или порадовать близких выгодными покупками.

Оплачивайте с М+ и выиграйте квартиру, миллионы сомов и крутые подарки! Шопинг с M+ теперь может принести не только скидку, но и квартиру в рамках масштабного марафона призов от MBANK. Достаточно выполнить простые задания — например, подключить рассрочку M+ от 5 тысяч сомов и получить за это 200 баллов.

Копите баллы и участвуйте в розыгрыше! Главный приз — квартира, а также миллионы сомов и другие подарки. Подробности марафона призов по ссылке.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.
