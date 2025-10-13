11:17
MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты

Планируете осенний или ранний зимний отпуск? У нас отличная новость для всех, кто ценит комфорт и экономию! Сервис MTravel и авиакомпания Jazeera Airways объединились, чтобы сделать ваше следующее путешествие выгодным.

Вы можете приобрести авиабилеты со скидкой до 15 процентов от тарифа авиакомпании!

Условия акции: она действует ограниченное время, поэтому поспешите воспользоваться предложением:

  • Период покупки билетов: с 10 по 24 октября 2025 года.

  • Период путешествий: вылеты должны состояться до 10 декабря этого года.

Обратите внимание: акция распространяется на все направления Jazeera Airways, кроме рейсов в Медину и Джидду.

Бронируйте, получайте скидку и участвуйте в «марафоне призов»!

Секрет выгодной покупки прост:

1. Зайдите в мобильное приложение MBANK в раздел MTravel или воспользуйтесь веб-сайтом сервиса.

2. Выберите нужное направление Jazeera Airways и оформите билет до 24 октября.

3. Наслаждайтесь экономией до 15 процентов!

Ваша покупка может принести не только скидку, но и шанс на главный приз!

Напоминаем, что покупка авиабилета стоимостью от 8 тысяч сомов через сервис MTravel автоматически приближает вас к победе в «марафоне призов»! За каждый такой билет вы получаете 300 баллов, которые участвуют в розыгрыше квартиры и других ценных призов.

Совместная акция MTravel и Jazeera Airways — это возможность отправиться в путешествие с экономией. Популярные направления станут еще доступнее!

Спешите! Предложение действует только до 24 октября 2025 года. Бронируйте билеты прямо сейчас, чтобы зафиксировать скидку до 15 процентов и увеличить свои шансы в «марафоне призов».

MBANK — первый цифровой

Лицензия № 014 НБ КР.  
