Выиграй свою путевку в Турцию с KICB

Успей принять участие в акции от KICB «Легкие переводы — яркий отдых» и выиграть главный приз — путевку в Турцию на двоих. Достаточно минимум трех переводов в месяц в KICB, чтобы приблизиться к возможности провести отдых мечты.
Отправляй или получай не менее трех денежных переводов в KICB через системы денежных переводов Astrasend, «Золотая корона», RIA или Western Union до 31 октября 2025 года и становись автоматически участником акции. Скорее становись участником акции и выиграй свой приз!
Чем больше переводов, тем ближе отдых в солнечной и гостеприимной Турции!
Как получить и/или отправить денежный перевод в KICB:
- получить или отправить любой денежный перевод можно в любом отделении KICB;
- получить денежный перевод Astrasend можно в мобильном приложении KICB;
- можно отправить денежный перевод «Золотая корона» в мобильном приложении KICB.
Порадуй близких, выигрывай с KICB и реализуй свои мечты!
Лицензия НБ КР № 046.