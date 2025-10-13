Выиграй свою путевку в Турцию с KICB

Успей принять участие в акции от KICB «Легкие переводы — яркий отдых» и выиграть главный приз — путевку в Турцию на двоих. Достаточно минимум трех переводов в месяц в KICB, чтобы приблизиться к возможности провести отдых мечты.

Отправляй или получай не менее трех денежных переводов в KICB через системы денежных переводов Astrasend, «Золотая корона», RIA или Western Union до 31 октября 2025 года и становись автоматически участником акции. Скорее становись участником акции и выиграй свой приз!

Чем больше переводов, тем ближе отдых в солнечной и гостеприимной Турции!

Как получить и/или отправить денежный перевод в KICB:

получить или отправить любой денежный перевод можно в любом отделении KICB;

получить денежный перевод Astrasend можно в мобильном приложении KICB;

можно отправить денежный перевод «Золотая корона» в мобильном приложении KICB.

Порадуй близких, выигрывай с KICB и реализуй свои мечты!

Лицензия НБ КР № 046.

www.kicb.net