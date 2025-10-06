14:34
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником

В преддверии Дня учителя государственный оператор связи MEGA традиционно выразил благодарность педагогам за их труд, внимание и бесценный вклад в будущее страны.

Представители компании посетили столичные школы и поздравили учителей с профессиональным праздником. Для педагогов подготовили памятные подарки и слова признательности, которые стали искренним символом уважения к их делу.

«Учитель — это не просто профессия, это призвание и миссия. Именно благодаря вам дети учатся мечтать, мыслить и смело смотреть в будущее. Мы гордимся возможностью разделить с вами этот праздник и сказать спасибо за ваш труд», — отметили в компании.

Педагоги тепло встретили внимание и подчеркнули, что такие инициативы создают атмосферу поддержки и уважения к учительскому труду.

Компания MEGA ежегодно уделяет особое внимание социальным проектам и инициативам, направленным на образование и поддержку подрастающего поколения. Поздравления ко Дню учителя стали еще одним проявлением искренней благодарности тем, кто помогает детям становиться личностями и достойными гражданами своей страны.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
