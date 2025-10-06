Совершайте международные переводы с «Банком Компаньон»

С 1 октября по 31 декабря 2025 года у клиентов «Банка Компаньон», совершающих международные денежные переводы, появляется возможность провести зимний отдых у моря, с белым песком пляжей. Международные переводы в «Банке Компаньон» всегда остаются быстрыми и безопасными, а в период акции они приносят и дополнительную ценность.

В акции участвуют все филиалы «Банка Компаньон» по Кыргызстану.

Всего в рамках акции будет определено 162 победителя — финалисты трех этапов во всех филиалах банка. По результатам каждого этапа в каждом филиале будут определены по три победителя:

1 место — 40 тысяч сомов;

2 место — 30 тысяч сомов;

3 место — 20 тысяч сомов.

Активные участники акции во всех регионах Кыргызстана смогут выиграть денежные призы, а четыре финалиста, отправившие и/или получившие наибольший объем переводов, станут обладателями главного приза — путевки на двоих в Таиланд.

Специальная номинация для пользователей приложения «Компаньон»

Вместе с тремя финальными победителями, определяемыми по наибольшему общему объему международных переводов, будет выбран и четвертый победитель — обладатель специальной номинации.

Эта награда предназначена для клиента, совершившего наибольший объем международных переводов именно через мобильное приложение «Компаньон».

Как работает акция?

Переводы могут осуществляться во всех валютах.

• Учитываются переводы через международные системы: «Золотая Корона», «Астрасенд», Western Union, Sendy, RIA, Квикпей, Ria Money Transfer, TransferGo, БЭСТ, Granat, MoneyGram, +Pay, «Каспи», а также переводы в приложении «Компаньон» и на карты «Элкарт»/Visa, выпущенные банком.

При определении победителя суммируются все отправленные/полученные переводы в одном и том же филиале ЗАО «Банк Компаньон».

• Внутренние переводы по Кыргызстану и возвратные операции не участвуют.

• Победители определяются по наибольшему объему входящих и исходящих переводов; при равенстве сумм учитывается количество операций.

• Итоги каждого этапа и финала акции будут опубликованы на официальном сайте www.kompanion.kg и в социальных сетях банка.

Кто может участвовать

В акции могут принять участие все физические лица — граждане Кыргызской Республики и нерезиденты, достигшие 16 лет и являющиеся клиентами банка.

Присоединяйтесь к акции «Банка Компаньон»!

Хотите узнать об условиях акции подробнее? Вам сюда Четыре путевки на двоих в Таиланд — главный приз акции «Зимние каникулы» с «Банком Компаньон».

Для дополнительной информации: 88 00 (звонок бесплатный с мобильных), WhatsApp 0 770 33 88 00.