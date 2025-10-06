11:26
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Бизнес

«Зимние каникулы» с «Банком Компаньон»: главный приз акции — 4 путевки в Таиланд

Совершайте международные переводы с «Банком Компаньон»

С 1 октября по 31 декабря 2025 года у клиентов «Банка Компаньон», совершающих международные денежные переводы, появляется возможность провести зимний отдых у моря, с белым песком пляжей. Международные переводы в «Банке Компаньон» всегда остаются быстрыми и безопасными, а в период акции они приносят и дополнительную ценность.

В акции участвуют все филиалы «Банка Компаньон» по Кыргызстану.

Всего в рамках акции будет определено 162 победителя — финалисты трех этапов во всех филиалах банка. По результатам каждого этапа в каждом филиале будут определены по три победителя:

  • 1 место — 40 тысяч сомов;
  • 2 место — 30 тысяч сомов;
  • 3 место — 20 тысяч сомов.

Активные участники акции во всех регионах Кыргызстана смогут выиграть денежные призы, а четыре финалиста, отправившие и/или получившие наибольший объем переводов, станут обладателями главного приза — путевки на двоих в Таиланд.

Специальная номинация для пользователей приложения «Компаньон»

Вместе с тремя финальными победителями, определяемыми по наибольшему общему объему международных переводов, будет выбран и четвертый победитель — обладатель специальной номинации.

Эта награда предназначена для клиента, совершившего наибольший объем международных переводов именно через мобильное приложение «Компаньон».

Как работает акция?

Переводы могут осуществляться во всех валютах.

• Учитываются переводы через международные системы: «Золотая Корона», «Астрасенд», Western Union, Sendy, RIA, Квикпей, Ria Money Transfer, TransferGo, БЭСТ, Granat, MoneyGram, +Pay, «Каспи», а также переводы в приложении «Компаньон» и на карты «Элкарт»/Visa, выпущенные банком.

  • При определении победителя суммируются все отправленные/полученные переводы в одном и том же филиале ЗАО «Банк Компаньон».

• Внутренние переводы по Кыргызстану и возвратные операции не участвуют.

• Победители определяются по наибольшему объему входящих и исходящих переводов; при равенстве сумм учитывается количество операций.

• Итоги каждого этапа и финала акции будут опубликованы на официальном сайте www.kompanion.kg и в социальных сетях банка.

Кто может участвовать

В акции могут принять участие все физические лица — граждане Кыргызской Республики и нерезиденты, достигшие 16 лет и являющиеся клиентами банка.

Присоединяйтесь к акции «Банка Компаньон»!

Хотите узнать об условиях акции подробнее? Вам сюда Четыре путевки на двоих в Таиланд — главный приз акции «Зимние каникулы» с «Банком Компаньон».

Для дополнительной информации: 88 00 (звонок бесплатный с мобильных), WhatsApp 0 770 33 88 00.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/345931/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
54 счастливчика по всей стране: «Банк Компаньон» наградил победителей акции
«Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно
«Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram
Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
«Компаньон FEST»: лето, которое запомнится
Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
«Компаньон FEST»: яркий летний фестиваль на Иссык-Куле
Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
Популярные новости
В&nbsp;Токмаке откроют индустриальный парк и&nbsp;начнут производство автомобиля Muras В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Медицина нового уровня: в&nbsp;Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital Медицина нового уровня: в Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на&nbsp;карту MJunior для вашего ребенка СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
Бизнес
&laquo;Зимние каникулы&raquo; с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: главный приз акции&nbsp;&mdash; 4&nbsp;путевки в&nbsp;Таиланд «Зимние каникулы» с «Банком Компаньон»: главный приз акции — 4 путевки в Таиланд
&laquo;Ссылка на&nbsp;успех!&raquo; от&nbsp;KICB. Скачай приложение и&nbsp;стань миллионером «Ссылка на успех!» от KICB. Скачай приложение и стань миллионером
&laquo;Элкарт+&raquo; запускает новые привилегии в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; «Элкарт+» запускает новые привилегии в аэропорту «Манас»
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
6 октября, понедельник
11:18
В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов В Кыргызстане количество разрешительных документов сокр...
11:18
В России детям мигрантов разрешат пересдавать экзамены по русскому языку
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 октября
10:56
В Джалал-Абадской области задержали иностранца с 5 килограммами гашиша
10:51
Лабораторию по карантину растений построят в Джалал-Абадской области