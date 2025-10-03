Жители некоторых регионов России столкнулись с острой нехваткой топлива на АЗС. В частности, проблемы с поставками зафиксированы в Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областях, а также в Центральной России, на юге страны, в Поволжье и на Дальнем Востоке.

В Хабаровском крае водители вынуждены ночевать на заправочных станциях в ожидании новых поставок. В Крыму владельцы авто вовсе начали воровать друг у друга бензин из баков. Эксперты связывают дефицит топлива с ограничениями экспорта и высоким внутренним спросом.

В связи с этим вице-премьер Александр Новак предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить импортные пошлины на топливо из ряда стран, увеличить поставки из Беларуси и разрешить использование октаноповышающей присадки. По расчетам, эти меры позволят дополнительно поставлять на внутренний рынок 350 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн дизельного топлива ежемесячно. Подробнее о том, что происходит с бензином в регионах, — в материале URA.RU.

В Хабаровском крае водители вынуждены ночевать у АЗС

Особенно остро дефицит топлива ощущается в Хабаровском крае. Так, например, в Советско-Гаванском и Ванинском районах водители вынуждены ночевать у автозаправок в ожидании новых поставок. Бензовозы приезжают вечером, но топливо расходится мгновенно. Самые отчаянные автомобилисты приезжают к колонкам еще ночью, занимая очередь с пледами и термосами.

Из-за нехватки топлива в регионе появился черный рынок: перекупщики продают бензин по цене до 150 рублей за литр. Некоторые жители вынуждены отказываться от личного транспорта и пересаживаться на рейсовые автобусы, передает Telegram-канал Amur Mash.

В Крыму владельцы авто начали сливать бензин друг у друга

В условиях продолжающегося дефицита топлива в Крыму водители начали воровать друг у друга бензин из баков автомобилей. Один из подобных эпизодов запечатлен на видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Жесть Крым • Симферополь • Севастополь».

Инцидент произошел в ночные часы в Ялте. На кадрах видно, как неизвестный мужчина сливает горючее из автомобиля, принадлежащего другому человеку, передает «Общественная служба новостей».

В Астраханской области власти пообещали скорое восстановление поставок

В Астраханской области также наблюдаются перебои с поставками бензина. На некоторых АЗС топливо отсутствует, хотя в региональном Минпроме уверяют, что дефицита нет, а сбои носят временный характер. Причинами называют одновременное снижение производства и пик потребления, связанный с отпускным сезоном и уборкой урожая. Власти обещают, что запасы на нефтебазах пополнятся в ближайшее время, передает MK.RU.

В Ставропольском крае перебои с топливом произошли из-за ремонта НПЗ и сезонного спроса

В Ставропольском крае дефицит топлива объясняют повышенным спросом в сезон отпусков и уборочных работ, а также плановым и внеплановым ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах. По данным регионального Министерства энергетики, запасы топлива на нефтебазах есть, но отдельные АЗС приостанавливают продажу некоторых видов бензина.

Власти региона заявляют, что мониторят ситуацию и принимают меры для скорейшего восстановления поставок. Нарушений в ценообразовании не зафиксировано — цены остаются в рамках установленных норм.

В Пензенской области очереди на АЗС стали обычным явлением

Жители Пензенской области продолжают жаловаться на нехватку бензина, особенно в небольших городах, таких как Никольск. В администрации района объясняют ситуацию сезонным ростом спроса и снижением производства топлива из-за незапланированного ремонта на НПЗ. Заправки работают с кратковременными перерывами, а очереди становятся обычным явлением.

В Калуге полностью закончился бензин на некоторых заправках

В Калуге на некоторых АЗС полностью отсутствует бензин, реализуется только дизель. На заправках появляются объявления «бензин закончился», и водители не знают, как доехать до нужного места. Кроме того, отмечается очередной рост цен, особенно на бензин Аи-95.

В ХМАО дефицит топлива уже повлиял на работу такси

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) жители жалуются на отсутствие бензина Аи-92 на большинстве заправок уже в течение недели. Топливо отпускают только юридическим лицам по предоплаченным картам. Дефицит уже сказался на сфере такси: водители отказываются выходить на линию, а стоимость поездок выросла до 350 рублей и выше.

В Архангельской области бензин продают только по топливным картам

В Архангельской области, особенно в Северодвинске, независимые АЗС приостановили продажу бензина Аи-92 и Аи-95 из-за прекращения поставок с НПЗ. Топливо продают только по топливным картам. Когда возобновятся обычные продажи, неизвестно. Дизельное топливо пока есть в наличии. Эксперты отмечают, что независимые заправки чаще всего страдают от перебоев, поскольку закупают топливо на бирже по более высоким ценам, передает «Царьград».

В Севастополе водители вынуждены стоять в очереди на АЗС по шесть часов

С 29 сентября в Севастополе введены ограничения на продажу бензина — не более 30 литров на одного покупателя, передает ОТР. Власти надеются, что это позволит стабилизировать запасы и вернуться к обычному режиму работы. Однако, несмотря на регулярные поставки, ажиотажный спрос приводит к длинным очередям — до шести часов ожидания.

ФАС начала проверять автозаправочные сети из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала масштабную проверку автозаправочных станций по всей стране. Поводом стало значительное увеличение стоимости топлива: с начала года цены выросли более чем на 8 процентов, что вдвое превышает уровень инфляции. Ведомство требует от владельцев АЗС объяснить причины роста цен и предоставить данные о запасах и перебоях в поставках, передает «Ридус».