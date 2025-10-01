54 счастливчика по всей стране: «Банк Компаньон» наградил победителей акции

В прошедшие выходные «Банк Компаньон» провел церемонию награждения победителей акции «Переводите и выигрывайте с Банком Компаньон».

54 счастливчика из разных уголков Кыргызстана получили заслуженные призы — iPhone 16 Pro и современные холодильники. Акция стала подтверждением, что переводы с «Банком Компаньон» открывают не просто финансовые операции, но новые возможности для каждого.

Мероприятие собрало участников со всей страны и стало для многих важным событием. Победители отмечали, что участие в акции показало, что переводы с «Банком Компаньон» — это не просто удобный сервис, а реальная возможность получать дополнительные преимущества и открывать новые перспективы.

Одна из победительниц поделилась своими впечатлениями: «Для меня участие в акции стало настоящим открытием. Это доказало, что пользоваться международными переводами «Банка Компаньон» не только удобно, но и выгодно — появляются новые преимущества, о которых раньше даже не думала».

Директор Центрального филиала «Банка Компаньон» Марат Тайжанов отметил: «Для нас важно, чтобы каждый клиент чувствовал, что мы рядом не только как надежный финансовый партнер, но и как источник новых возможностей. Такие акции помогают создавать ценные воспоминания и отмечать доверие наших клиентов».

«Банк Компаньон» продолжает развивать клиентские программы, внедрять новые сервисы и проводить акции, которые делают банковское обслуживание не только удобным и выгодным, но и эмоционально значимым. Впереди — еще больше интересных инициатив и возможностей для клиентов по всей стране.

