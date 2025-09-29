13:06
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Бизнес

Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана

Громкая победа! На крупнейших киберучениях «Цифровой Кыргызстан — 2025» команда службы информационной безопасности Мобильного оператора О! (ООО «НУР Телеком») заняла первое место и завоевала право представлять страну на международных киберучениях под эгидой ОБСЕ и МСЭ (Международного союза электросвязи).

На протяжении трех дней (24-26 сентября) в Бишкеке под эгидой Минцифры КР, ОБСЕ и МСЭ представители госсектора, бизнеса и вузов отрабатывали навыки защиты нашей цифровой инфраструктуры в условиях, максимально приближенных к реальным кибератакам.

Финальным аккордом стал зрелищный CTF-батл, где команда О! показала блестящий уровень подготовки, уверенно обошла конкурентов и завоевала право представлять Кыргызстан на международных киберучениях под эгидой ОБСЕ и МСЭ.

Эта победа имеет стратегическое значение: она подтверждает, что в КР есть сильные специалисты мирового уровня, готовые защищать цифровое пространство республики. Опыт, который команда О! получит на международных киберучениях, усилит киберустойчивость и станет важным вкладом в развитие национальной цифровой экосистемы.

Победа О! на киберучениях — вклад в киберустойчивость и цифровое будущее Кыргызстана.

Подробнее о событии: digital.gov.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/345251/
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
Осторожно: мошенники выдают себя за сотрудников О! и выманивают SMS-коды
O!Store приглашает жителей Оша на открытие нового филиала с шоу и подарками
O!Store дарит скидку 34 процента на аксессуары к 34-летию независимости КР
Осталось всего 6 дней: торопитесь в O!Store за Honor с кешбэком 1500 сомов!
Популярные новости
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
Бизнес
Команда О! &mdash;&nbsp;&#8470;&nbsp;1&nbsp;на крупнейших киберучениях Кыргызстана Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
&laquo;Элдик Банк&raquo; выступил на&nbsp;Саммите лидеров Глобального договора ООН «Элдик Банк» выступил на Саммите лидеров Глобального договора ООН
Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
29 сентября, понедельник
12:37
Выборы-2025. Админресурс в прежних объемах использоваться не будет — Маматов Выборы-2025. Админресурс в прежних объемах использовать...
12:34
Под видом агитаторов проникают в дома. В ЦИК предупреждают о мошенниках
12:32
В Джалал-Абадской области задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника ГКНБ
12:32
Выборы-2025. Новое оборудование минимизирует большие затраты
12:22
Реванш. Айнуска Калил кызы завоевала первое место на полумарафоне в Алматы