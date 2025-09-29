Громкая победа! На крупнейших киберучениях «Цифровой Кыргызстан — 2025» команда службы информационной безопасности Мобильного оператора О! (ООО «НУР Телеком») заняла первое место и завоевала право представлять страну на международных киберучениях под эгидой ОБСЕ и МСЭ (Международного союза электросвязи).

На протяжении трех дней (24-26 сентября) в Бишкеке под эгидой Минцифры КР, ОБСЕ и МСЭ представители госсектора, бизнеса и вузов отрабатывали навыки защиты нашей цифровой инфраструктуры в условиях, максимально приближенных к реальным кибератакам.

Финальным аккордом стал зрелищный CTF-батл, где команда О! показала блестящий уровень подготовки, уверенно обошла конкурентов и завоевала право представлять Кыргызстан на международных киберучениях под эгидой ОБСЕ и МСЭ.

Эта победа имеет стратегическое значение: она подтверждает, что в КР есть сильные специалисты мирового уровня, готовые защищать цифровое пространство республики. Опыт, который команда О! получит на международных киберучениях, усилит киберустойчивость и станет важным вкладом в развитие национальной цифровой экосистемы.

Победа О! на киберучениях — вклад в киберустойчивость и цифровое будущее Кыргызстана.

Подробнее о событии: digital.gov.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.