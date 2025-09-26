15:59
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Бизнес

Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу

В ряде российских регионов автолюбители столкнулись с неожиданными трудностями на заправках: некоторые АЗС начали ограничивать объем выдаваемого бензина. По информации, поступающей от представителей топливного рынка, уже больше месяца наблюдаются перебои с поставками топлива, а в условиях локального дефицита владельцы сетей вынуждены отпускать не более 10–20 литров на одного клиента. Такие меры, по словам главы Независимого топливного союза Павла Баженова, позволяют станциям продолжать работу и не закрываться на время сложной ситуации.

Причины происходящего кроются в сезонном увеличении спроса на топливо, а также в снижении объемов производства бензина, что связано с проведением ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. В результате на рынке ощущается нехватка, и это отражается на конечных потребителях.

Эксперты прогнозируют, что в октябре стоимость бензина продолжит расти. Так, литр АИ-92 может подорожать до 60–62 рублей, а АИ-95 — до 65–68 рублей. В годовом выражении рост цен еще заметнее: по сравнению с прошлым октябрем АИ-92 прибавит 8–9 процентов, а АИ-95 — до 12 процентов. Причины — подорожание нефтепродуктов внутри страны, рост логистических расходов и привлекательность экспорта, из-за чего часть топлива уходит за рубеж, создавая дефицит на внутреннем рынке.

В то же время государство старается сдерживать рост цен, вводя временные ограничения на экспорт топлива и другие меры регулирования. Это помогает не допустить резких скачков стоимости на АЗС и поддерживать относительную стабильность для автомобилистов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/345067/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
Почему Кыргызстан не покупает ГСМ у Казахстана, где они дешевле: ответ чиновника
В КР готовятся к запуску производства бензина и автомасел из собственной нефти
Ситуацию с поставками и ценами на ГСМ прокомментировал первый замглавы кабмина
В Кыргызстане есть запасы ГСМ на полтора месяца
Запрет России на экспорт ГСМ не затрагивает страны ЕАЭС, включая Кыргызстан
Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
Прогнозируется дальнейшее повышение розничных цен на нефтепродукты в Кыргызстане
Житель Бишкека пытался дать взятку милиции, чтобы закрыть дело о продаже ГСМ
Россия продлила запрет на экспорт бензина до конца сентября
Популярные новости
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Бизнес
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
26 сентября, пятница
15:51
В городе Ош сотрудники УПСМ подрались прямо в кабинете В городе Ош сотрудники УПСМ подрались прямо в кабинете
15:43
Молодые таланты Бишкека представят свои работы на Неделе искусства «Башат»
15:28
В МВД Кыргызстана подвели итоги летнего туристического сезона
15:27
Пробки в Бишкеке. Что думают в мэрии о заезде машин по четным и нечетным номерам
15:19
Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу