Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу

В ряде российских регионов автолюбители столкнулись с неожиданными трудностями на заправках: некоторые АЗС начали ограничивать объем выдаваемого бензина. По информации, поступающей от представителей топливного рынка, уже больше месяца наблюдаются перебои с поставками топлива, а в условиях локального дефицита владельцы сетей вынуждены отпускать не более 10–20 литров на одного клиента. Такие меры, по словам главы Независимого топливного союза Павла Баженова, позволяют станциям продолжать работу и не закрываться на время сложной ситуации.

Причины происходящего кроются в сезонном увеличении спроса на топливо, а также в снижении объемов производства бензина, что связано с проведением ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. В результате на рынке ощущается нехватка, и это отражается на конечных потребителях.

Эксперты прогнозируют, что в октябре стоимость бензина продолжит расти. Так, литр АИ-92 может подорожать до 60–62 рублей, а АИ-95 — до 65–68 рублей. В годовом выражении рост цен еще заметнее: по сравнению с прошлым октябрем АИ-92 прибавит 8–9 процентов, а АИ-95 — до 12 процентов. Причины — подорожание нефтепродуктов внутри страны, рост логистических расходов и привлекательность экспорта, из-за чего часть топлива уходит за рубеж, создавая дефицит на внутреннем рынке.

В то же время государство старается сдерживать рост цен, вводя временные ограничения на экспорт топлива и другие меры регулирования. Это помогает не допустить резких скачков стоимости на АЗС и поддерживать относительную стабильность для автомобилистов.