14:24
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Бизнес

200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior

Откройте ребенку его первую карту MJunior от MBANK, и он получит бонусы: 200 сомов на карту и кешбэк до 50 процентов на покупки!

Основные бонусы карты MJunior:

  • бонус 200 сомов на счет после активации карты;
  • кешбэк 50 процентов при покупке билетов на сайте Ticket.kg;
  • кешбэк 5 процентов на все покупки по карте в pos-терминалах и онлайн.

Акция по начислению бонуса 200 сомов действует до 30.09.25.

Оформить карту MBANK Junior можно в пару кликов в онлайн-приложении MBANK:

  • открываете приложение MBANK, на главной странице переходите в сервис MBANK Junior;

  • выбираете «Добавить ребенка» и проходите регистрацию.

Вы можете заказать карту с доставкой на дом, забрать ее самостоятельно в картоматах по всей стране или обратиться за помощью в ближайшее отделение MBANK.

Преимущества для детей:

  • знакомство с финансами и умение обращаться с деньгами;
  • понимание того, как пользоваться картой, оплачивать покупки и контролировать расходы;
  • возможность копить на мечты с помощью копилки и получать награды за выполненные задания;
  • безопасные безналичные покупки вместо наличных.

Преимущества для родителей:

  • удобный и безопасный контроль трат ребенка в реальном времени и установка лимитов через «родительский кабинет» в MBANK;
  • простое оформление карты онлайн за пару кликов с доставкой на дом.

Условия акции:

• размер бонуса — 200 сомов за каждую новую карту (Instant или именную);
• начисление бонуса происходит автоматически в течение дня после активации карты;
• максимальное количество бонусов для одного клиента (родителя или опекуна) — не более 400 сомов (две карты);
• начисление производится только после активации карты;
• бонус не начисляется при повторном открытии карты после ее закрытия;
• кешбэк начисляется один раз в начале каждого месяца: минимальное начисление — от 100 сомов, максимальное — до 1 тысячи сомов.

MBANK и Visa — вместе для удобства, безопасности и будущего наших детей.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014/1 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/344567/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Максатбек Ишенбаев MBANK Башкармасынын жаңы төрагасы болуп дайындалды
Списываются деньги. В соцсетях массовые жалобы на работу приложения MBANK
Покупайте медикаменты выгодно с кешбэком до 5 процентов от MBANK
Как заплатить в два раза меньше в общественном транспорте вместе с MBANK?
Четыре героя, которые боролись за свободу кыргызского народа
MBANK запустил выгодные переводы денег в любую точку мира на карты Visa
Принимайте все виды безналичной оплаты в MKassa
В КР отменен патент в бумажном виде. Как получить электронный в MBANK
MBANK. Цифровая трансформация и ребрендинг
Популярные новости
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
Бизнес
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
23 сентября, вторник
14:17
Таможенные споры остаются одной из самых сложных категорий дел — судья ВС КР Таможенные споры остаются одной из самых сложных катего...
14:00
Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
13:46
В Кыргызстане уточнили порядок предоставления госуслуг и список льготников
13:44
200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
13:26
ГНС ведет работу по переводу информационных систем на кыргызский язык