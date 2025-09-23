200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior

Откройте ребенку его первую карту MJunior от MBANK, и он получит бонусы: 200 сомов на карту и кешбэк до 50 процентов на покупки!

Основные бонусы карты MJunior:

бонус 200 сомов на счет после активации карты;

кешбэк 50 процентов при покупке билетов на сайте Ticket.kg;

кешбэк 5 процентов на все покупки по карте в pos-терминалах и онлайн.

Акция по начислению бонуса 200 сомов действует до 30.09.25.

Оформить карту MBANK Junior можно в пару кликов в онлайн-приложении MBANK:

открываете приложение MBANK, на главной странице переходите в сервис MBANK Junior;

выбираете «Добавить ребенка» и проходите регистрацию.

Вы можете заказать карту с доставкой на дом, забрать ее самостоятельно в картоматах по всей стране или обратиться за помощью в ближайшее отделение MBANK.

Преимущества для детей:

знакомство с финансами и умение обращаться с деньгами;

понимание того, как пользоваться картой, оплачивать покупки и контролировать расходы;

возможность копить на мечты с помощью копилки и получать награды за выполненные задания;

безопасные безналичные покупки вместо наличных.

Преимущества для родителей:

удобный и безопасный контроль трат ребенка в реальном времени и установка лимитов через «родительский кабинет» в MBANK;

простое оформление карты онлайн за пару кликов с доставкой на дом.

Условия акции:

• размер бонуса — 200 сомов за каждую новую карту (Instant или именную);

• начисление бонуса происходит автоматически в течение дня после активации карты;

• максимальное количество бонусов для одного клиента (родителя или опекуна) — не более 400 сомов (две карты);

• начисление производится только после активации карты;

• бонус не начисляется при повторном открытии карты после ее закрытия;

• кешбэк начисляется один раз в начале каждого месяца: минимальное начисление — от 100 сомов, максимальное — до 1 тысячи сомов.

MBANK и Visa — вместе для удобства, безопасности и будущего наших детей.

Лицензия № 014/1 НБ КР.