200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior

Откройте ребенку его первую карту MJunior от MBANK, и он получит бонусы: 200 сомов на карту и кешбэк до 50 процентов на покупки!
Основные бонусы карты MJunior:
- бонус 200 сомов на счет после активации карты;
- кешбэк 50 процентов при покупке билетов на сайте Ticket.kg;
- кешбэк 5 процентов на все покупки по карте в pos-терминалах и онлайн.
Акция по начислению бонуса 200 сомов действует до 30.09.25.
Оформить карту MBANK Junior можно в пару кликов в онлайн-приложении MBANK:
-
открываете приложение MBANK, на главной странице переходите в сервис MBANK Junior;
-
выбираете «Добавить ребенка» и проходите регистрацию.
Вы можете заказать карту с доставкой на дом, забрать ее самостоятельно в картоматах по всей стране или обратиться за помощью в ближайшее отделение MBANK.
Преимущества для детей:
- знакомство с финансами и умение обращаться с деньгами;
- понимание того, как пользоваться картой, оплачивать покупки и контролировать расходы;
- возможность копить на мечты с помощью копилки и получать награды за выполненные задания;
- безопасные безналичные покупки вместо наличных.
Преимущества для родителей:
- удобный и безопасный контроль трат ребенка в реальном времени и установка лимитов через «родительский кабинет» в MBANK;
- простое оформление карты онлайн за пару кликов с доставкой на дом.
Условия акции:
• размер бонуса — 200 сомов за каждую новую карту (Instant или именную);
• начисление бонуса происходит автоматически в течение дня после активации карты;
• максимальное количество бонусов для одного клиента (родителя или опекуна) — не более 400 сомов (две карты);
• начисление производится только после активации карты;
• бонус не начисляется при повторном открытии карты после ее закрытия;
• кешбэк начисляется один раз в начале каждого месяца: минимальное начисление — от 100 сомов, максимальное — до 1 тысячи сомов.
MBANK и Visa — вместе для удобства, безопасности и будущего наших детей.
MBANK — первый цифровой!
Лицензия № 014/1 НБ КР.