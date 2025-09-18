11:12
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Бизнес

Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik

Виртуальные карты Visa и MasterCard от «Элдик Банка» — управляйте своими деньгами с помощью надежной цифровой карты в любое время и в любом месте бесплатно.

Теперь в приложении Eldik доступны виртуальные карты Visa и MasterCard на самых выгодных условиях:

  • выпуск карты — БЕСПЛАТНО;
  • годовое обслуживание — БЕСПЛАТНО;
  • валюта — сомы, доллары США и евро;
  • срок действия — три года.

Виртуальная карта — это ваш надежный помощник для онлайн-покупок, подписок и переводов. Она доступна 24/7, а главное — никаких лишних расходов на выпуск и обслуживание!

Оформите карту прямо в приложении Eldik всего за пару минут и начните пользоваться уже сегодня.

  • Откройте приложение Eldik;
  • В меню «Продукты» → «Мои финансы»;
  • Нажмите «Заказать виртуальную карту»;
  • Выберите карту и филиал, подтвердите заявление и оферту, введите смс-код.

Через 5 минут карта будет готова к использованию!

Что такое виртуальная карта?

Это электронный аналог обычной банковской карты, которая существует только в цифровом виде.


9111

https://eldik.kg/

Лицензия НБ КР № 033.
