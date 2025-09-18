Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik

Виртуальные карты Visa и MasterCard от «Элдик Банка» — управляйте своими деньгами с помощью надежной цифровой карты в любое время и в любом месте бесплатно.
Теперь в приложении Eldik доступны виртуальные карты Visa и MasterCard на самых выгодных условиях:
- выпуск карты — БЕСПЛАТНО;
- годовое обслуживание — БЕСПЛАТНО;
- валюта — сомы, доллары США и евро;
- срок действия — три года.
Виртуальная карта — это ваш надежный помощник для онлайн-покупок, подписок и переводов. Она доступна 24/7, а главное — никаких лишних расходов на выпуск и обслуживание!
Оформите карту прямо в приложении Eldik всего за пару минут и начните пользоваться уже сегодня.
- Откройте приложение Eldik;
- В меню «Продукты» → «Мои финансы»;
- Нажмите «Заказать виртуальную карту»;
- Выберите карту и филиал, подтвердите заявление и оферту, введите смс-код.
Через 5 минут карта будет готова к использованию!
Что такое виртуальная карта?
Это электронный аналог обычной банковской карты, которая существует только в цифровом виде.
9111
https://eldik.kg/
Лицензия НБ КР № 033.