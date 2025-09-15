Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн

MBANK объявил о запуске уникального сервиса, который позволит предпринимателям регистрировать юридические лица в форме общества с ограниченной ответственностью (ОсОО) полностью онлайн в мобильном банке. Это первый в стране сервис, который интегрирует государственную услугу по регистрации юридических лиц в банковское приложение, что упрощает жизнь предпринимателям.

Что такое ОсОО и кому оно подходит?

ОсОО (общество с ограниченной ответственностью) — это форма ведения бизнеса, при которой ответственность учредителей ограничена их вкладом в уставный капитал. Это означает, что личное имущество предпринимателя защищено от финансовых обязательств и долгов компании. Данная форма ведения бизнеса подходит для:

начинающих предпринимателей , так как она минимизирует риски;

бизнеса с несколькими партнерами , так как она позволяет четко определить доли и права каждого участника;

компаний, планирующих работать с другими юридическими лицами, участвовать в тендерах, в стартапах для привлечения инвестиций и нанимать сотрудников.

Преимущества нашего сервиса:

Доступность 24/7 : Регистрация ОсОО через MBANK доступна в любое время и в любом месте — нужен только смартфон и интернет.

Полный онлайн: Вам больше не нужно посещать регистрирующий орган лично, все проходит в онлайн-формате.

Удобство: Быстрая подача документов, онлайн-оплата и получение справки о регистрации прямо в приложении MBANK.

Цифровой архив : Все справки о регистрации по всем компаниям, зарегистрированным через MBANK, всегда под рукой.

Контроль процесса : Вы будете получать уведомления о статусе вашей заявки, отказе или успешной регистрации.

Безопасность и надежность : Сервис использует электронную подпись и идентификацию для подтверждения личности.

Автоматизация : Предусмотрена возможность выбора налогового режима и автоматической постановки на учет в налоговых органах.

Простота: Встроенные инструкции, подсказки и шаблоны помогают быстро заполнить все необходимые поля.

Как воспользоваться сервисом?

Регистрация доступна в приложении MBANK в разделе Сервисы > Госуслуги > Регистрация юридических лиц.

Сроки рассмотрения заявления: зависят от выбранного срока при оплате за услугу. Предусмотрен стандартный срок, в течение одного рабочего дня, в течение шести или трех часов.

Документы, необходимые для подачи заявления: форма согласия на юридический адрес, по которому будет находиться юридическое лицо, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество или если вы собственник, то соответствующие правоустанавливающие документы на жилье.

Новый сервис разработан совместно с Министерством юстиции Кыргызской Республики и является важным шагом в цифровизации государственных услуг.

