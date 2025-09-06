Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI

Теперь ваши любимые блюда становятся еще вкуснее и выгоднее. С 1 сентября по 30 ноября 2025 года держатели карт Visa от BAKAI смогут получать повышенный кешбэк 10 процентов реальными деньгами при оплате заказов через сервис «Еда в Яндекс Go».
Что получает клиент?
Каждый заказ в «Еда в Яндекс Go», оплаченный картой Visa от BAKAI, возвращает 10 процентов реальными деньгами. Это не бонусы и не баллы — только живые деньги, которые доступны для вас в любое время.
Как воспользоваться акцией?
-
Получите карту Visa от BAKAI — оформить ее можно в любом отделении банка, в торговых точках или у промоутеров по всей стране.
-
Сделайте заказ через приложение «Яндекс Gо»:
-
выберите раздел «Еда»;
-
добавьте блюда в корзину;
-
оплатите заказ картой Visa от BAKAI.
-
Получайте кешбэк 10 процентов реальными деньгами на карту.
-
Начисленный кешбэк отражается в мобильном банке BakAi.
Сроки акции
С 01.09.2025 по 30.11.2025 во всех городах, где доступен сервис «Еда в Яндекс Go».
Полные условия акции опубликованы на официальном сайте BAKAI.
BAKAI — для того, что действительно важно.
*Начисленный кешбэк за текущий месяц зачисляется в последний рабочий день месяца.