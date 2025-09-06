12:31
Бизнес

Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI

Теперь ваши любимые блюда становятся еще вкуснее и выгоднее. С 1 сентября по 30 ноября 2025 года держатели карт Visa от BAKAI смогут получать повышенный кешбэк 10 процентов реальными деньгами при оплате заказов через сервис «Еда в Яндекс Go».

Что получает клиент?

Каждый заказ в «Еда в Яндекс Go», оплаченный картой Visa от BAKAI, возвращает 10 процентов реальными деньгами. Это не бонусы и не баллы — только живые деньги, которые доступны для вас в любое время.

Как воспользоваться акцией?

  1. Получите карту Visa от BAKAI — оформить ее можно в любом отделении банка, в торговых точках или у промоутеров по всей стране.

  2. Сделайте заказ через приложение «Яндекс Gо»:

  • выберите раздел «Еда»;

  • добавьте блюда в корзину;

  • оплатите заказ картой Visa от BAKAI.

  1. Получайте кешбэк 10 процентов реальными деньгами на карту.

  2. Начисленный кешбэк отражается в мобильном банке BakAi.

Сроки акции

С 01.09.2025 по 30.11.2025 во всех городах, где доступен сервис «Еда в Яндекс Go».

Полные условия акции опубликованы на официальном сайте BAKAI.

BAKAI — для того, что действительно важно.

*Начисленный кешбэк за текущий месяц зачисляется в последний рабочий день месяца.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/342164/
