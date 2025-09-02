15:48
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Бизнес

Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров

Bakai Bank запустил новую программу для клиентов-пенсионеров «Приведи друга-пенсионера».

Акция будет проходить с 1 сентября по 31 декабря 2025 года во всех отделениях банка.

Условия участия

  • Пенсионер, получающий пенсию на карту Bakai Bank, может пригласить знакомого оформить пенсионную карту банка.
    • За каждого нового клиента, оформившего пенсионную карту и начавшего получать пенсию на карту Bakai Bank, пригласивший пенсионер получает денежный бонус в размере 500 сомов на свою карту.
    • Для начисления бонуса новый клиент при оформлении пенсионной карты в отделении банка должен озвучить ФИО пригласившего его пенсионера.
    • Бонус начисляется после первой выплаты пенсии на карту нового пенсионера.
    • Максимальная сумма бонусов, которую может получить один приглашающий пенсионер, составляет до 20 тысяч сомов в месяц.
    • Участвовать могут только пенсионеры, уже имеющие пенсионную карту Bakai Bank.

Цель программы

Программа создана, чтобы пенсионеры могли делиться удобством и выгодой получения пенсии через Bakai Bank со своими друзьями и близкими, получая за это дополнительное вознаграждение.

Bakai Bank стремится, чтобы каждый пенсионер чувствовал не только выгоду, но и внимание, заботу и поддержку при обслуживании в банке.

Bakai Bank — для того, что действительно важно.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/341910/
