Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров

Bakai Bank запустил новую программу для клиентов-пенсионеров «Приведи друга-пенсионера».
Акция будет проходить с 1 сентября по 31 декабря 2025 года во всех отделениях банка.
Условия участия
- Пенсионер, получающий пенсию на карту Bakai Bank, может пригласить знакомого оформить пенсионную карту банка.
- За каждого нового клиента, оформившего пенсионную карту и начавшего получать пенсию на карту Bakai Bank, пригласивший пенсионер получает денежный бонус в размере 500 сомов на свою карту.
- Для начисления бонуса новый клиент при оформлении пенсионной карты в отделении банка должен озвучить ФИО пригласившего его пенсионера.
- Бонус начисляется после первой выплаты пенсии на карту нового пенсионера.
- Максимальная сумма бонусов, которую может получить один приглашающий пенсионер, составляет до 20 тысяч сомов в месяц.
- Участвовать могут только пенсионеры, уже имеющие пенсионную карту Bakai Bank.
Цель программы
Программа создана, чтобы пенсионеры могли делиться удобством и выгодой получения пенсии через Bakai Bank со своими друзьями и близкими, получая за это дополнительное вознаграждение.
Bakai Bank стремится, чтобы каждый пенсионер чувствовал не только выгоду, но и внимание, заботу и поддержку при обслуживании в банке.