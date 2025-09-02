Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров

Bakai Bank запустил новую программу для клиентов-пенсионеров «Приведи друга-пенсионера».

Акция будет проходить с 1 сентября по 31 декабря 2025 года во всех отделениях банка.

Условия участия

Пенсионер, получающий пенсию на карту Bakai Bank , может пригласить знакомого оформить пенсионную карту банка. За каждого нового клиента, оформившего пенсионную карту и начавшего получать пенсию на карту Bakai Bank, пригласивший пенсионер получает денежный бонус в размере 500 сомов на свою карту. Для начисления бонуса новый клиент при оформлении пенсионной карты в отделении банка должен озвучить ФИО пригласившего его пенсионера . Бонус начисляется после первой выплаты пенсии на карту нового пенсионера. Максимальная сумма бонусов, которую может получить один приглашающий пенсионер, составляет до 20 тысяч сомов в месяц . Участвовать могут только пенсионеры, уже имеющие пенсионную карту Bakai Bank .

Цель программы

Программа создана, чтобы пенсионеры могли делиться удобством и выгодой получения пенсии через Bakai Bank со своими друзьями и близкими, получая за это дополнительное вознаграждение.

Bakai Bank стремится, чтобы каждый пенсионер чувствовал не только выгоду, но и внимание, заботу и поддержку при обслуживании в банке.

Bakai Bank — для того, что действительно важно.