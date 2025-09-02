10:23
«Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold

«Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold — первый шаг ребенка к финансовой самостоятельности под контролем родителей.

Optima Gold — это дебетовая карта и личный доступ в мобильное приложение Optima24 для детей от 6 до 16 лет, созданные для первых самостоятельных финансовых шагов ребенка.

Ребенок может оплачивать покупки и управлять деньгами через удобное приложение, а родители получают полный контроль: устанавливают лимиты, просматривают операции, получают мгновенные уведомления и могут блокировать карту при необходимости. Это обеспечивает безопасность и спокойствие всей семьи.

Ключевые преимущества Optima Gold:

• бесплатный выпуск и первый год обслуживания;
• управление лимитами и история операций в реальном времени;
• мгновенные push-уведомления для родителей о каждой покупке;
• пополнение и настройка лимитов в мобильном приложении Optima24;
• возможность блокировки карты и надежная защита средств;
• личный доступ в Optima24 для ребенка с понятным интерфейсом.

Онлайн-оформление в Optima24:

1. В главном меню выберите раздел Optima Gold.
2. Нажмите кнопку «К оформлению».
3. Выберите способ подачи заявки:
    • через «Түндүк»;
    • по скану или фото документа.

Оформление по скану или фото документа:

• отсканируйте документ ребенка в приложении;
• проверьте корректность данных;
• подтвердите оформление кодом из СМС;
• заявка отправлена.

Оформление через «Түндүк»:

• введите данные ребенка вручную;
• выберите офис для получения карты;
• подтвердите заявку через СМС;
• карта будет готова к выдаче.

Перед оформлением убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения Optima24 в App Store или Google Play.

Optima Gold для ребенка — современное решение для родителей, которые хотят дать ребенку первые возможности самостоятельного управления финансами с поддержкой и контролем.

Оформите карту Optima Gold уже сегодня — в несколько кликов через приложение Optima24!
