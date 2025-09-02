«Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold — первый шаг ребенка к финансовой самостоятельности под контролем родителей.



Optima Gold — это дебетовая карта и личный доступ в мобильное приложение Optima24 для детей от 6 до 16 лет, созданные для первых самостоятельных финансовых шагов ребенка.

Ребенок может оплачивать покупки и управлять деньгами через удобное приложение, а родители получают полный контроль: устанавливают лимиты, просматривают операции, получают мгновенные уведомления и могут блокировать карту при необходимости. Это обеспечивает безопасность и спокойствие всей семьи.

Ключевые преимущества Optima Gold:

• бесплатный выпуск и первый год обслуживания;

• управление лимитами и история операций в реальном времени;

• мгновенные push-уведомления для родителей о каждой покупке;

• пополнение и настройка лимитов в мобильном приложении Optima24;

• возможность блокировки карты и надежная защита средств;

• личный доступ в Optima24 для ребенка с понятным интерфейсом.

Онлайн-оформление в Optima24:

1. В главном меню выберите раздел Optima Gold.

2. Нажмите кнопку «К оформлению».

3. Выберите способ подачи заявки:

• через «Түндүк»;

• по скану или фото документа.

Оформление по скану или фото документа:

• отсканируйте документ ребенка в приложении;

• проверьте корректность данных;

• подтвердите оформление кодом из СМС;

• заявка отправлена.

Оформление через «Түндүк»:

• введите данные ребенка вручную;

• выберите офис для получения карты;

• подтвердите заявку через СМС;

• карта будет готова к выдаче.



Перед оформлением убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения Optima24 в App Store или Google Play.



Optima Gold для ребенка — современное решение для родителей, которые хотят дать ребенку первые возможности самостоятельного управления финансами с поддержкой и контролем.

Оформите карту Optima Gold уже сегодня — в несколько кликов через приложение Optima24!