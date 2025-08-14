Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года

Хорошие новости для всех онлайн-шоперов Кыргызстана! Сервис MegaPay и маркетплейс Stores.kg продлевают совместную акцию до 31 декабря 2025 года, благодаря которой каждая покупка становится еще выгоднее.
При оформлении заказа от 5 тысяч сомов и оплате с баланса телефона через MegaPay вы получаете 500 сомов кешбэка, который автоматически зачисляется в приложение Stores.kg и может быть использован при следующих покупках. Кроме того, при соблюдении условий доступна бесплатная доставка по столице.
Как получить кешбэк и бесплатную доставку (по Бишкеку):
Способ 1 (через MegaPay):
- Установите или обновите приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
- Нажмите на баннер акции на главной странице и перейдите на сайт stores.kg.
- Добавьте товары в корзину, укажите данные и оформите заказ.
- Оплата автоматически пройдет через MegaPay — с баланса телефона.
- Готово! Кешбэк и доставка ваши.
Способ 2 (через Stores.kg):
- Выберите товары на сайте или в приложении Stores.kg.
- Заполните все данные для доставки.
- В способах оплаты выберите MegaPay → «Оплатить через MegaPay».
Важные условия:
- Акция действует на заказы от 5 тысяч сомов.
- Кешбэк и бесплатная доставка предоставляются только при оплате с баланса телефона через MegaPay.
- Оплата виртуальными картами не учитывается.
- Максимальная сумма одного платежа — 30 тысяч сомов.
Совет: уточните доступность доставки в вашем районе при оформлении заказа.
Пользуйтесь возможностью экономить до конца года — покупайте выгодно и удобно с MegaPay и Stores.kg!
