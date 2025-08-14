Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года

Хорошие новости для всех онлайн-шоперов Кыргызстана! Сервис MegaPay и маркетплейс Stores.kg продлевают совместную акцию до 31 декабря 2025 года, благодаря которой каждая покупка становится еще выгоднее.

При оформлении заказа от 5 тысяч сомов и оплате с баланса телефона через MegaPay вы получаете 500 сомов кешбэка, который автоматически зачисляется в приложение Stores.kg и может быть использован при следующих покупках. Кроме того, при соблюдении условий доступна бесплатная доставка по столице.

Как получить кешбэк и бесплатную доставку (по Бишкеку):

Способ 1 (через MegaPay):

Установите или обновите приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play). Нажмите на баннер акции на главной странице и перейдите на сайт stores.kg. Добавьте товары в корзину, укажите данные и оформите заказ. Оплата автоматически пройдет через MegaPay — с баланса телефона. Готово! Кешбэк и доставка ваши.

Способ 2 (через Stores.kg):

Выберите товары на сайте или в приложении Stores.kg. Заполните все данные для доставки. В способах оплаты выберите MegaPay → «Оплатить через MegaPay».

Важные условия:

Акция действует на заказы от 5 тысяч сомов.

Кешбэк и бесплатная доставка предоставляются только при оплате с баланса телефона через MegaPay.

Оплата виртуальными картами не учитывается.

Максимальная сумма одного платежа — 30 тысяч сомов.

Совет: уточните доступность доставки в вашем районе при оформлении заказа.

Пользуйтесь возможностью экономить до конца года — покупайте выгодно и удобно с MegaPay и Stores.kg!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.