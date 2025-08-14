12:15
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Бизнес

Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года

Хорошие новости для всех онлайн-шоперов Кыргызстана! Сервис MegaPay и маркетплейс Stores.kg продлевают совместную акцию до 31 декабря 2025 года, благодаря которой каждая покупка становится еще выгоднее.

При оформлении заказа от 5 тысяч сомов и оплате с баланса телефона через MegaPay вы получаете 500 сомов кешбэка, который автоматически зачисляется в приложение Stores.kg и может быть использован при следующих покупках. Кроме того, при соблюдении условий доступна бесплатная доставка по столице.

Как получить кешбэк и бесплатную доставку (по Бишкеку):

Способ 1 (через MegaPay):

  1. Установите или обновите приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
  2. Нажмите на баннер акции на главной странице и перейдите на сайт stores.kg.
  3. Добавьте товары в корзину, укажите данные и оформите заказ.
  4. Оплата автоматически пройдет через MegaPay — с баланса телефона.
  5. Готово! Кешбэк и доставка ваши.

Способ 2 (через Stores.kg):

  1. Выберите товары на сайте или в приложении Stores.kg.
  2. Заполните все данные для доставки.
  3. В способах оплаты выберите MegaPay → «Оплатить через MegaPay».

Важные условия:

  • Акция действует на заказы от 5 тысяч сомов.
  • Кешбэк и бесплатная доставка предоставляются только при оплате с баланса телефона через MegaPay.
  • Оплата виртуальными картами не учитывается.
  • Максимальная сумма одного платежа — 30 тысяч сомов.

Совет: уточните доступность доставки в вашем районе при оформлении заказа.

Пользуйтесь возможностью экономить до конца года — покупайте выгодно и удобно с MegaPay и Stores.kg!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/339584/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Оставайтесь на связи за границей с выгодным роумингом от MEGA
MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета бесплатно
Прием в школу завершается 15 августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay
MEGA первым обеспечил связь на озере Сон-Куль
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
Exclusive от MEGA! Ваш номер — ваша визитная карточка
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
«Специальное предложение» от MEGA — свобода быть на связи всегда и везде
Популярные новости
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
ОАО &laquo;Элдик Банк&raquo; купило компанию &laquo;Скай Мобайл&raquo; (бренд Beeline Кыргызстан) ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем будущем Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
В&nbsp;Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
Бизнес
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
О! усилил покрытие: 4G&nbsp;LTE стал еще лучше для туристов и&nbsp;жителей регионов О! усилил покрытие: 4G LTE стал еще лучше для туристов и жителей регионов
Beeline открыл сезон киновечеров на&nbsp;берегу Иссык-Куля Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля
В&nbsp;Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
14 августа, четверг
12:13
В Узбекистане оштрафовали блогера, выступающего за сотрудничество с Россией В Узбекистане оштрафовали блогера, выступающего за сотр...
12:05
В Джалал-Абаде проверили 52 культурных учреждения
11:58
Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
11:49
В Оренбургской области России пресекли вывоз табуна лошадей в Кыргызстан
11:40
В Нарыне продолжается строительство центрального стадиона