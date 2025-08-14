Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля

Идеальный летний вечер — это мягкий песок под ногами, шум волн совсем рядом и... хороший фильм на экране под открытым небом. До конца августа сотовый оператор Beeline Кыргызстан проводит бесплатные кинопоказы прямо на пляжах Иссык-Куля. Если планируете провести выходные на северном берегу озера, присоединяйтесь!

Первые иссык-кульские киновечера от Beeline прошли 8 и 9 августа на пляже «Ата-Конуш» и в пансионате «Алтын-Көл». Мероприятия посетили несколько сотен гостей — местные жители, туристы и отдыхающие. Для них приготовили комфортную площадку и развлекательную программу с конкурсами и призами. А в центре внимания были показы кыргызских комедий «Полчан 3» и «Чаке».

Это только начало — сезон киновечеров на Иссык-Куле продолжается. Beeline приглашает всех желающих провести время в атмосфере кино и летнего настроения. Вас ждут уютная зона отдыха с яркой фотозоной, просмотр отечественных фильмов на берегу, конкурсы и другие сюрпризы. Вход свободный.

Когда и где пройдут новые кинопоказы от Beeline:

15 августа — пляж пансионата «Золотые пески»;

16 и 22 августа — пляж пансионата «Чайка Резорт»;

23 августа — пляж пансионата «Алтын-Көл»;

29 и 30 августа — пляж пансионата «Ак-Марал».

Время: с 19.30 до 21.30. Расписание может меняться, следите за обновлениями на официальной странице Beeline в Instagram.

Кинопоказы организованы при поддержке онлайн-кинотеатра «Этномедиа», мэрии Чолпон-Аты, а также руководства пансионатов «Алтын-Көл», «Золотые пески», «Чайка Резорт» и «Ак-Марал». Компания Beeline благодарит всех партнеров за содействие в проведении кинопоказов и ждет гостей на ближайших мероприятиях.

Проведите незабываемый киновечер на Иссык-Куле вместе с близкими!

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.