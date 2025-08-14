10:40
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Бизнес

Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля

Идеальный летний вечер — это мягкий песок под ногами, шум волн совсем рядом и... хороший фильм на экране под открытым небом. До конца августа сотовый оператор Beeline Кыргызстан проводит бесплатные кинопоказы прямо на пляжах Иссык-Куля. Если планируете провести выходные на северном берегу озера, присоединяйтесь!

Первые иссык-кульские киновечера от Beeline прошли 8 и 9 августа на пляже «Ата-Конуш» и в пансионате «Алтын-Көл». Мероприятия посетили несколько сотен гостей — местные жители, туристы и отдыхающие. Для них приготовили комфортную площадку и развлекательную программу с конкурсами и призами. А в центре внимания были показы кыргызских комедий «Полчан 3» и «Чаке».

Это только начало — сезон киновечеров на Иссык-Куле продолжается. Beeline приглашает всех желающих провести время в атмосфере кино и летнего настроения. Вас ждут уютная зона отдыха с яркой фотозоной, просмотр отечественных фильмов на берегу, конкурсы и другие сюрпризы. Вход свободный.

Когда и где пройдут новые кинопоказы от Beeline:

  • 15 августа — пляж пансионата «Золотые пески»;
  • 16 и 22 августа — пляж пансионата «Чайка Резорт»;
  • 23 августа — пляж пансионата «Алтын-Көл»;
  • 29 и 30 августа — пляж пансионата «Ак-Марал».

Время: с 19.30 до 21.30. Расписание может меняться, следите за обновлениями на официальной странице Beeline в Instagram.

Кинопоказы организованы при поддержке онлайн-кинотеатра «Этномедиа», мэрии Чолпон-Аты, а также руководства пансионатов «Алтын-Көл», «Золотые пески», «Чайка Резорт» и «Ак-Марал». Компания Beeline благодарит всех партнеров за содействие в проведении кинопоказов и ждет гостей на ближайших мероприятиях.

Проведите незабываемый киновечер на Иссык-Куле вместе с близкими!

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/339511/
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
Лето без границ с роумингом от Beeline
На связи 27 лет: Beeline дарит подарки в свой день рождения
Как Beeline вносит вклад в устойчивое развитие Кыргызстана
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
Beeline вручил призы победителям лотереи «Билет на миллион»
Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и выгодно
Наслаждайтесь летом с быстрым интернетом: Beeline развивает сеть
Ring My Balance: как выиграть поездку в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса
Популярные новости
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
ОАО &laquo;Элдик Банк&raquo; купило компанию &laquo;Скай Мобайл&raquo; (бренд Beeline Кыргызстан) ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем будущем Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Бизнес
Beeline открыл сезон киновечеров на&nbsp;берегу Иссык-Куля Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля
В&nbsp;Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем будущем Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
TED Talk&nbsp;3: с&nbsp;экспертами об&nbsp;истинной ценности недвижимости TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости
14 августа, четверг
10:38
Минстрой Кыргызстана возводит 178 школ по всей республике Минстрой Кыргызстана возводит 178 школ по всей республи...
10:35
Трамп грозит «серьезными последствиями» для РФ, если не будет остановлена война
10:26
Отбор музыки для нового гимна Кыргызстана будет продолжаться до 8 сентября
10:18
В прокат выходит кыргызская криминальная драма «Аят 4»
10:17
Председателем совета директоров «Мурас Банка» стал бизнесмен с Кипра