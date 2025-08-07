14:07
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.09
Бизнес

«Компаньон FEST»: яркий летний фестиваль на Иссык-Куле

Выжимаем максимум из лета! В эти выходные стартовал «Компаньон FEST» — масштабный летний тур по пляжам живописного Иссык-Куля от «Банка Компаньон». Это не просто серия мероприятий, а настоящий праздник лета, солнца, музыки и дружеской атмосферы, который объединяет тысячи людей по всей области.

Первая волна фестиваля прошла с размахом на пляже «Радуга», Чолпон-Аты и Балыкчи. Мероприятие объединило танцы, конкурсы, подарки и, главное, море эмоций. Но настоящую атмосферу создавали не декорации и музыка, а сами люди — те, кто приходил, улыбался, делился настроением и делал этот день особенным для всех вокруг.

«Компаньон FEST» — это не просто летние мероприятия на берегу Иссык-Куля. Это живое подтверждение того, что «Банк Компаньон» всегда рядом — не только как финансовый партнер, но и как часть вашей жизни и важных моментов. Вместе с вами мы создаем пространство для искреннего общения и поддержки, где каждый чувствует себя частью большого сообщества. Люди и их эмоции становятся сердцем фестиваля, превращая простой отдых в незабываемые моменты, которые вдохновляют и объединяют.

И это только начало!

Уже в эти выходные «Компаньон FEST» продолжит свой путь по Иссык-Кулю:

  • 8 августа — Бостери;
  • 9 августа — городской пляж Чолпон-Аты;
  • 10 августа — городской пляж Балыкчи.

Приглашаем всех присоединиться к нашему фестивалю! Вход свободный, хорошее настроение обязательно.

Приходите всей семьей, с друзьями, детьми или коллегами — будет жарко, весело и по-настоящему летне!

Следите за обновлениями в социальных сетях банка, делитесь своими фотографиями и историями с фестиваля, ведь самые яркие эмоции живут в деталях, которые мы создаем вместе.

Лицензия НБ КР № 053.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338796/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
«Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
Успейте принять участие в акции «Банка Компаньон» и выиграть квартиру в Бишкеке
«Компаньон Business»: банк в кармане
18 счастливчиков уже пакуют чемоданы в Турцию
Успейте перейти на новый формат оплаты налогов вместе с «Компаньон Бизнес»
Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
«Банк Компаньон» дарит денежные призы
Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
Первый банк, присоединившийся к оператору взаимодействия
Популярные новости
Новый Chevrolet Onix&nbsp;&mdash; теперь с&nbsp;кешбэком за&nbsp;пять месяцев Новый Chevrolet Onix — теперь с кешбэком за пять месяцев
M+&nbsp;дешевле, чем за&nbsp;наличные&nbsp;&mdash; MBANK запускает акцию с&nbsp;выгодными условиями M+ дешевле, чем за наличные — MBANK запускает акцию с выгодными условиями
Оформите ОСАГО и&nbsp;выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и&nbsp;автодетейлинг Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг
В&nbsp;селе Байтик прошел тренинг по&nbsp;Монтессори-педагогике для сельских учителей В селе Байтик прошел тренинг по Монтессори-педагогике для сельских учителей
Бизнес
&laquo;Компаньон FEST&raquo;: яркий летний фестиваль на&nbsp;Иссык-Куле «Компаньон FEST»: яркий летний фестиваль на Иссык-Куле
В&nbsp;преддверии TED Talk&nbsp;3. Больше, чем квадратные метры: дизайн для жизни В преддверии TED Talk 3. Больше, чем квадратные метры: дизайн для жизни
O!Store ближе к&nbsp;вам&nbsp;&mdash; пять новых магазинов открылись в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области O!Store ближе к вам — пять новых магазинов открылись в Бишкеке и Чуйской области
M+&nbsp;дешевле, чем за&nbsp;наличные&nbsp;&mdash; MBANK запускает акцию с&nbsp;выгодными условиями M+ дешевле, чем за наличные — MBANK запускает акцию с выгодными условиями
7 августа, четверг
13:57
«Компаньон FEST»: яркий летний фестиваль на Иссык-Куле «Компаньон FEST»: яркий летний фестиваль на Иссык-Куле
13:33
В Тамбове пресекли попытку ввоза молока из Кыргызстана по поддельным документам
13:18
Документы, оформленные через «Тундук», могут быть признаны в странах ЕАЭС
13:08
Запрет детям мигрантов бесплатно учиться в школах противоречит Конституции РФ
12:49
Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели