«Компаньон FEST»: яркий летний фестиваль на Иссык-Куле

Выжимаем максимум из лета! В эти выходные стартовал «Компаньон FEST» — масштабный летний тур по пляжам живописного Иссык-Куля от «Банка Компаньон». Это не просто серия мероприятий, а настоящий праздник лета, солнца, музыки и дружеской атмосферы, который объединяет тысячи людей по всей области.

Первая волна фестиваля прошла с размахом на пляже «Радуга», Чолпон-Аты и Балыкчи. Мероприятие объединило танцы, конкурсы, подарки и, главное, море эмоций. Но настоящую атмосферу создавали не декорации и музыка, а сами люди — те, кто приходил, улыбался, делился настроением и делал этот день особенным для всех вокруг.

«Компаньон FEST» — это не просто летние мероприятия на берегу Иссык-Куля. Это живое подтверждение того, что «Банк Компаньон» всегда рядом — не только как финансовый партнер, но и как часть вашей жизни и важных моментов. Вместе с вами мы создаем пространство для искреннего общения и поддержки, где каждый чувствует себя частью большого сообщества. Люди и их эмоции становятся сердцем фестиваля, превращая простой отдых в незабываемые моменты, которые вдохновляют и объединяют.

И это только начало!

Уже в эти выходные «Компаньон FEST» продолжит свой путь по Иссык-Кулю:

8 августа — Бостери;

9 августа — городской пляж Чолпон-Аты;

10 августа — городской пляж Балыкчи.

Приглашаем всех присоединиться к нашему фестивалю! Вход свободный, хорошее настроение обязательно.

Приходите всей семьей, с друзьями, детьми или коллегами — будет жарко, весело и по-настоящему летне!

Следите за обновлениями в социальных сетях банка, делитесь своими фотографиями и историями с фестиваля, ведь самые яркие эмоции живут в деталях, которые мы создаем вместе.

Лицензия НБ КР № 053.