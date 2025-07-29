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Бизнес

Exclusive от MEGA! Ваш номер — ваша визитная карточка

Хотите, чтобы ваш номер говорил о статусе еще до первого звонка?

Премиальный тариф Exclusive от государственного оператора сотовой связи MEGA — решение для тех, кто ценит премиальное качество и исключительные преимущества.

Подключая тариф, вы получаете не просто топовую связь, но и бесплатный премиальный номер с уникальным кодом 0888 или 0880 — символом бесконечности, процветания и силы. Такой номер не просто выделит вас в любом списке контактов — он подчеркнет ваш статус.

Что входит в тариф EXCLUSIVE за 1 тысячу 690 сом в месяц:

  • 300 ГБ высокоскоростного интернета;

  • 300 минут на номера других мобильных операторов КР;

  • безлимитные звонки внутри сети MEGA;

  • безлимитная раздача интернета;

  • 1 ГБ интернета в роуминге;

  • бесплатная подписка на услугу «Все кинотеатры + ТВ» в сервисе MegaTV;

  • «Яндекс Плюс» — 90 дней в подарок;

  • выделенный канал обслуживания 24/7 по номеру *888.

Тариф Exclusive — это не просто удобство, а образ жизни для тех, кто привык получать лучшее.

Оформить номер и подключить тариф можно в центрах продаж и обслуживания MEGA.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!  
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/337778/
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