Лето несется — а вы еще не были на Иссык-Куле?

Ровно половина лета уже пролетела как мимолетная сторис с пляжа.

Скорее собирайтесь к нашей жемчужине и подключайте «Безлимит на все» от О! Получите то, что нужно для идеального отдыха: интернет — быстрый, как это лето и безлимитный, как любовь к нашим горам и озерам. Всего 500 сомов — и вы на связи 4 недели. Идеально, когда хочется делиться каждым моментом.

Что входит:

Безлимитный интернет на максимальной скорости;

Бесплатная раздача Wi-Fi;

Безлимит на разговоры в сети О! и 100 минут на другие мобильные сети КР;

Бесплатное мобильное телевидение в приложении О!TV и более 200 топовых ТВ-каналов — всегда что-то интересное;

Бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia с подборкой кыргызских фильмов, сериалов и документальных лент в высоком качестве и без рекламы.

Как подключить?

Зайдите в приложение «Мой О!» — подключите за пару нажатий, удаленно и без посещения офиса обслуживания благодаря eSIM. Понадобится только паспорт.

Подарок +30 ГБ

Получите в подарок +30 ГБ интернета при подключении eSIM. Ее удобство в том, что не нужно морочиться с поиском иголки или булавки, чтобы открыть дополнительный слот для SIM-карты. Можно быть на связи сразу по прибытии в Кыргызстан.

Важно: подключить eSIM можно еще до приезда в Кыргызстан — активировать услуги связи можно только на территории Кыргызской Республики.

Стоимость абонентской платы указана с учетом всех налогов.

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