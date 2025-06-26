«Элдик Банк» увеличивает уставной капитал на 60 миллиардов сомов

«Элдик Банк» завершил процедуру увеличения уставного капитала на 60 миллиардов сомов.

После увеличения совокупный уставной капитал банка достиг 74 миллиардов 828 миллионов сомов, что стало историческим событием не только для самого банка, но и для всей финансовой системы Кыргызской Республики. Это не просто цифра — это знак уверенности, устойчивости и стратегических амбиций.

Увеличение капитала укрепляет позиции «Элдик Банка» как ведущего универсального государственного банка, готового масштабировать кредитную и инвестиционную активность, развивать инфраструктурные и отраслевые проекты, а также расширять доступ к финансам для населения и предпринимателей.

На новом этапе своего развития «Элдик Банк» закладывает прочный фундамент для формирования современной и эффективной финансовой инфраструктуры, способной стать неотъемлемой частью экономической системы Кыргызстана.

Банк берет на себя стратегическую миссию — быть драйвером экономического роста, надежным партнером для бизнеса и граждан, а также гарантом финансовой стабильности в стране.

Масштабируя свои возможности, «Элдик Банк» расширяет доступ к финансам, внедряет инновационные решения и усиливает поддержку приоритетных отраслей.

«Теперь у нас есть возможность реализовывать стратегические проекты — в инфраструктуре, промышленности, цифровизации. Я уверен, развитие всех этих направлений будет способствовать достижению целей утвержденной президентом Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года», — отметил председатель правления банка Уланбек Ногаев.

В рамках стратегии долгосрочного развития «Элдик Банк» реализует планы по выходу на международные рынки капитала, расширению инвестиционных возможностей и укреплению сотрудничества с глобальными расчетными и инвестиционными институтами. Это открывает новые горизонты как для самого банка, так и для всей финансовой системы Кыргызстана.

Банк выражает благодарность своим клиентам, партнерам и государству за доверие, поддержку и совместный путь. Увеличение уставного капитала — это инвестиция в завтрашний день, в сильную, независимую и экономически устойчивую страну.

Лицензия НБ КР № 033.