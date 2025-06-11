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Бизнес

Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте «Тез Кредит» от «Оптима Банка»

«Тез Кредит» от «Оптима Банка» помогает решить финансовые задачи быстро и удобно.

  • До 300 тысяч сомов на любые ваши нужды.
  • Гибкий срок погашения — до 24 месяцев.
  • Выгодная ставка — от 22 процентов.
  • Без залогов, поручителей и справок — нужен только паспорт*.

Как получить «Тез Кредит»:

  • посетите ближайшее отделение «Оптима Банка»;
  • обратитесь в пункты обслуживания клиентов, удобно расположенные рядом с вами;
  • оформите заявку онлайн через приложение Optima24 (до 200 тысяч сомов).

«Оптима Банк» — ваш надежный партнер!

Годовая эффективная ставка — от 24,3 процента. Возраст — от 21 года. Подается запрос в Социальный фонд КР.

Лицензия НБ КР № 018.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/332292/
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