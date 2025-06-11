Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте «Тез Кредит» от «Оптима Банка»

«Тез Кредит» от «Оптима Банка» помогает решить финансовые задачи быстро и удобно.
- До 300 тысяч сомов на любые ваши нужды.
- Гибкий срок погашения — до 24 месяцев.
- Выгодная ставка — от 22 процентов.
- Без залогов, поручителей и справок — нужен только паспорт*.
Как получить «Тез Кредит»:
- посетите ближайшее отделение «Оптима Банка»;
- обратитесь в пункты обслуживания клиентов, удобно расположенные рядом с вами;
- оформите заявку онлайн через приложение Optima24 (до 200 тысяч сомов).
«Оптима Банк» — ваш надежный партнер!
Годовая эффективная ставка — от 24,3 процента. Возраст — от 21 года. Подается запрос в Социальный фонд КР.
Лицензия НБ КР № 018.