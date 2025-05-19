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Бизнес

MEGA и MegaLab завершили социальный проект «IT-Maмa» — шаг к новым горизонтам

С особой гордостью государственный оператор мобильной связи MEGA и IT-школа MegaLab объявили о завершении проекта «IT-Мaмa» — по-настоящему трогательной и важной инициативы, которая подарила десяткам женщин шанс на новую жизнь. В центре внимания — поддержка матерей, мечтающих о финансовой независимости и профессиональном развитии.

Пятьдесят участниц прошли бесплатное обучение основам проектного менеджмента, открыв перед собой двери в стремительно развивающийся мир IT. Проект стал не просто образовательной программой, а настоящей опорой для женщин, которым часто бывает непросто совмещать работу с воспитанием детей.

Почему это важно?

«IT-Мaмa» — это не просто про карьеру. Это про мечты, которые становятся реальностью. Это про женщин, которые находят в себе силу начать сначала, про семьи, которые получают уверенность в завтрашнем дне.

Программа была создана так, чтобы не просто обучать, а вдохновлять:

  • повысить цифровую грамотность и укрепить экономическую самостоятельность участниц;
  • поддержать личностный и профессиональный рост матерей, помогая им адаптироваться к реалиям IT-индустрии.

Благодаря данному проекту они не только приобрели ценные знания, но и уверенность в собственных силах. Это настоящий прорыв не только для них лично, но и для общества в целом.

Проект «IT-Мама» стал символом поддержки, равенства и новых возможностей. Он укрепил веру в то, что перемены возможны — стоит только сделать первый шаг.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329576/
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