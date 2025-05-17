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Бизнес

ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в О!Store — скидки до 60 процентов

Аномальная жара в Бишкеке совпала с горячими скидками в О!Store. Финальная распродажа смартфонов выходит на пик — цены снижены до 60 процентов.

Xiaomi, Samsung, Vivo, Tecno, Infinix от 1 тысячи 500 сомов! Есть моментальная онлайн-рассрочка на шесть месяцев — без переплат и первого взноса.

Акция действует до 31 мая, но такие модели долго не залеживаются — каждый день их становится все меньше. Успейте забрать свой смартфон прямо сейчас в приложении «Мой О!».

Доставка по Бишкеку бесплатная. Количество устройств ограничено.

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Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», которое может отказать в его предоставлении. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте: obank.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329395/
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