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Бизнес

Газификация под 3 процента от «Элдик Банка»

«Элдик Банк» запустил программу «Льготное финансирование газификации — 3» под 3 процента годовых без залога и поручительства.

Жители Бишкека и Чуйской области могут получить финансирование на установку отопительного оборудования на льготных условиях:

• процентная ставка — 3 процента (ЭПС — 3,1 процента);
• без залога и поручительства;
• сумма кредита — до 150 тысяч сомов;
• срок кредитования — 12 или 24 месяца.

Кредитные средства можно использовать на:

• приобретение и установку газовых котлов;
• строительно-монтажные работы;
• покупку расходных материалов;
• рефинансирование ранее полученных кредитов, направленных на газификацию.

Программа «Льготное финансирование газификации — 3» направлена на поддержку устойчивого развития и улучшение экологической ситуации в стране. Переход от традиционных видов топлива к природному газу способствует снижению уровня загрязнения воздуха и созданию более комфортной среды для жизни.

Напомним, что программа запущена совместно с ОсОО «Газпром Кыргызстан» в рамках реализации проекта Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и кабинета министров по газификации Бишкека и Чуйской области.

Газифицируйте свой дом вместе с «Элдик Банком» — надежно, удобно и выгодно.

Для получения дополнительной информации:

телефон: 9111;

сайт: https://eldik.kg

Лицензия НБ КР № 033.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329294/
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