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Бизнес

Рамазан — время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в пару кликов!

В священный месяц Рамазан каждому мусульманину важно исполнить свой духовный долг, оказывая поддержку нуждающимся. С приложением MegaPay сделать это намного удобнее! Вы можете быстро и легко перечислить фитр-садака на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана, помогая тем, кто в этом нуждается.

В MegaPay доступны два варианта внесения фитр-садака:

  1. Выбор суммы. Укажите любую сумму, которую готовы пожертвовать.
  2. Автоматический расчет. Выберите продукты из списка и укажите число человек, за которых хотите внести пожертвование. Система сама рассчитает сумму фитр-садака.

Как сделать пожертвование онлайн:

  1. Зайдите в раздел «Сервисы».
  2. Выберите категорию «Благотворительность», затем «Фитр-садака».
  3. Определитесь с удобным способом перевода:
    • введите сумму вручную и подтвердите платеж;
    • выберите продукты, укажите число человек — сумма рассчитается автоматически, после чего можно будет оплатить.

С MegaPay выполнение вашего духовного долга становится проще и доступнее. Совершите доброе дело легко и быстро, поддерживая тех, кто особенно нуждается в этот благословенный месяц!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/323178/
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