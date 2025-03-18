В священный месяц Рамазан каждому мусульманину важно исполнить свой духовный долг, оказывая поддержку нуждающимся. С приложением MegaPay сделать это намного удобнее! Вы можете быстро и легко перечислить фитр-садака на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана, помогая тем, кто в этом нуждается.

В MegaPay доступны два варианта внесения фитр-садака:

Выбор суммы. Укажите любую сумму, которую готовы пожертвовать. Автоматический расчет. Выберите продукты из списка и укажите число человек, за которых хотите внести пожертвование. Система сама рассчитает сумму фитр-садака.

Как сделать пожертвование онлайн:

Зайдите в раздел «Сервисы». Выберите категорию «Благотворительность», затем «Фитр-садака». Определитесь с удобным способом перевода: введите сумму вручную и подтвердите платеж;

выберите продукты, укажите число человек — сумма рассчитается автоматически, после чего можно будет оплатить.

С MegaPay выполнение вашего духовного долга становится проще и доступнее. Совершите доброе дело легко и быстро, поддерживая тех, кто особенно нуждается в этот благословенный месяц!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.