Тариф Exclusive от MEGA: премиальные номера с новым кодом БЕСПЛАТНО!

Государственный оператор сотовой связи MEGA впервые на рынке Кыргызстана запускает новый уникальный премиальный тариф Exclusive, который предоставляет расширенные возможности мобильной связи и интернета, а также дарит возможность стать обладателем VIP-номера совершенно БЕСПЛАТНО. Все, что для этого нужно, — просто пользоваться ежемесячными условиями тарифа.

Эксклюзивный тариф предназначен для клиентов, которые ценят высокую скорость, стабильное соединение и дополнительные привилегии. Главное преимущество — возможность бесплатно выбрать любой номер с префиксом 0888 или 0880, что делает предложение по-настоящему статусным. Ведь восьмерка — символ гармонии и бесконечности. Это число олицетворяет собой богатство, деньги и власть.

За 1 тысячу 690 сомов в месяц абоненты нового премиального тарифа получат:

300 ГБ интернет-трафика;

300 минут звонков на номера других операторов Кыргызстана;

премиум-подписку на услугу «Все кинотеатры + ТВ»;

раздачу интернета без ограничений;

безлимитные звонки внутри сети MEGA;

1 ГБ интернета в роуминге;

«Яндекс Плюс» на 90 дней бесплатно;

выделенный канал обслуживания по номеру *888.

Компания планирует наращивать количество услуг, представленных в тарифе. Станьте не просто обладателем VIP-номера с новым кодом, а полноценным участником «Клуба эксклюзивных возможностей».

Оформить номер и подключить тариф можно в центрах продаж и обслуживания MEGA.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.