12:49
USD 87.40
EUR 95.11
RUB 1.02
Бизнес

Тариф Exclusive от MEGA: премиальные номера с новым кодом БЕСПЛАТНО!

Государственный оператор сотовой связи MEGA впервые на рынке Кыргызстана запускает новый уникальный премиальный тариф Exclusive, который предоставляет расширенные возможности мобильной связи и интернета, а также дарит возможность стать обладателем VIP-номера совершенно БЕСПЛАТНО. Все, что для этого нужно, — просто пользоваться ежемесячными условиями тарифа.

Эксклюзивный тариф предназначен для клиентов, которые ценят высокую скорость, стабильное соединение и дополнительные привилегии. Главное преимущество — возможность бесплатно выбрать любой номер с префиксом 0888 или 0880, что делает предложение по-настоящему статусным. Ведь восьмерка — символ гармонии и бесконечности. Это число олицетворяет собой богатство, деньги и власть.

За 1 тысячу 690 сомов в месяц абоненты нового премиального тарифа получат:

  • 300 ГБ интернет-трафика;
  • 300 минут звонков на номера других операторов Кыргызстана;
  • премиум-подписку на услугу «Все кинотеатры + ТВ»;
  • раздачу интернета без ограничений;
  • безлимитные звонки внутри сети MEGA;
  • 1 ГБ интернета в роуминге;
  • «Яндекс Плюс» на 90 дней бесплатно;
  • выделенный канал обслуживания по номеру *888.

Компания планирует наращивать количество услуг, представленных в тарифе. Станьте не просто обладателем VIP-номера с новым кодом, а полноценным участником «Клуба эксклюзивных возможностей».

Оформить номер и подключить тариф можно в центрах продаж и обслуживания MEGA.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/323147/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
MegaPay продлевает акцию: NFC-стикеры бесплатно!
Один тариф на всех: MEGA делает связь удобнее и дешевле!
MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Легкий и удобный способ перечисления фитр-садака через MegaPay
Бесплатные интернет и звонки от MEGA в честь месяца Рамазан
Госуслуги стали доступнее: MegaPay — все, что вам нужно, в одном приложении
MEGA поддержала хакатон Women CUP в рамках инкубационной программы
Популярные новости
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Гамма-нож: операция на&nbsp;головном мозге без единого шва в&nbsp;Acıbadem Гамма-нож: операция на головном мозге без единого шва в Acıbadem
Бизнес
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: премиальные номера с&nbsp;новым кодом БЕСПЛАТНО! Тариф Exclusive от MEGA: премиальные номера с новым кодом БЕСПЛАТНО!
Гамма-нож: операция на&nbsp;головном мозге без единого шва в&nbsp;Acıbadem Гамма-нож: операция на головном мозге без единого шва в Acıbadem
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
18 марта, вторник
12:33
Дело о межнациональной розни. Горсуд оправдал главного редактора NazarNews Дело о межнациональной розни. Горсуд оправдал главного...
12:25
Азат Алманбетов назначен заместителем председателя ГНС Кыргызстана
12:24
Пограничники будут обеспечивать себя продуктами сами
12:16
Комитет ЖК одобрил кандидатуру Бахадыра Конурова на должность члена ЦИК
12:01
Тариф Exclusive от MEGA: премиальные номера с новым кодом БЕСПЛАТНО!