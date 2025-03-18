Тариф Exclusive от MEGA: премиальные номера с новым кодом БЕСПЛАТНО!

Государственный оператор сотовой связи MEGA впервые на рынке Кыргызстана запускает новый уникальный премиальный тариф Exclusive, который предоставляет расширенные возможности мобильной связи и интернета, а также дарит возможность стать обладателем VIP-номера совершенно БЕСПЛАТНО. Все, что для этого нужно, — просто пользоваться ежемесячными условиями тарифа.
Эксклюзивный тариф предназначен для клиентов, которые ценят высокую скорость, стабильное соединение и дополнительные привилегии. Главное преимущество — возможность бесплатно выбрать любой номер с префиксом 0888 или 0880, что делает предложение по-настоящему статусным. Ведь восьмерка — символ гармонии и бесконечности. Это число олицетворяет собой богатство, деньги и власть.
За 1 тысячу 690 сомов в месяц абоненты нового премиального тарифа получат:
- 300 ГБ интернет-трафика;
- 300 минут звонков на номера других операторов Кыргызстана;
- премиум-подписку на услугу «Все кинотеатры + ТВ»;
- раздачу интернета без ограничений;
- безлимитные звонки внутри сети MEGA;
- 1 ГБ интернета в роуминге;
- «Яндекс Плюс» на 90 дней бесплатно;
- выделенный канал обслуживания по номеру *888.
Компания планирует наращивать количество услуг, представленных в тарифе. Станьте не просто обладателем VIP-номера с новым кодом, а полноценным участником «Клуба эксклюзивных возможностей».
Оформить номер и подключить тариф можно в центрах продаж и обслуживания MEGA.
MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.