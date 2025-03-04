Следите за временем Орозо в BakAi и получайте 5 процентов кешбэка в ресторанах

«Бакай Банк» подготовил особенный подарок для своих клиентов в священный месяц Рамазан! Теперь в мобильном приложении BakAi доступен удобный календарь Орозо-2025, а также весь месяц Рамазан действует повышенный кешбэк — 5 процентов на покупки в ресторанах и кафе.

Что доступно в новом календаре:

Время начала поста и разговения для всех населенных пунктов, чтобы не тратить время на поиски в интернете.

Напоминания, чтобы не пропустить время поста.

Молитвы для начала поста и разговения прямо в приложении.

Фитр-садака, чтобы легко вносить пожертвования в пару кликов.

Календарь будет отображаться на главном экране, который можно при необходимости скрыть или добавить путем настройки виджетов.

«Берекелүү кешбэк» — подарок от «Бакай Банка»

«Бакай Банк» также дарит своим клиентам «Берекелүү кешбэк» — возможность получать 5 процентов кешбэка с каждой покупки в кафе, ресторанах и закусочных. Весь март «Бакай Банк» возвращает 5 процентов реальными деньгами. Теперь отмечать разговение с родными и близкими будет не только удобно, но и выгодно!

Как получить кешбэк?

Оплачивайте разговение в кафе, ресторанах и закусочных картой «Бакай Банка» и получите в конце месяца 5 проценты от суммы в виде реальных денег на свой счет. Наслаждайтесь приятным временем с близкими и выгодными предложениями от нашего банка.

Орозо в 2025 году начался вечером 1 марта и продлится до 30 марта. Успейте подготовиться к посту и воспользоваться предложением «Берекелүү кешбэк»!

Обновляйте приложение BakAi и пользуйтесь новыми фичами прямо сегодня!