О! 16 лет. Звезды Кыргызстана о том, как проводят свой день с «Мой О!»

Сегодня, 3 марта, Мобильный оператор О! празднует 16 лет со дня основания в 2009 году.

Самое интересное, что в 2025-м О! уже далеко не просто оператор связи и провайдер мобильного интернета, а целая «Вселенная О!»:

«личный кабинет» абонента О! и Saima;

мобильный банкинг O!Bank;

маркетплейс O!Market;

сервис по покупке дешевых авиабилетов O!Travel и еще многое другое.

О! выбирают звезды и любимчики кыргызстанцев. Мы решили провести эксперимент и попросили друзей бренда рассказать про один день с приложением «Мой О!». Смотрим, что из этого вышло.

Утро Эмиля начинается с кофе

Каждое свое утро популярный актер фильмов, сериалов, шоу и блогер-миллионник Эмиль Эсеналиев выходит из дома в соседнюю кофейню без кошелька и наличных. Оплачивает все с помощью приложения «Мой О!». А еще Эмиль получает бонусы за свои покупки, и все благодаря программе лояльности «О!Бонус».

«Начинаю свой день с любимого кофе и поздравления любимого оператора с 16-летием! Всем хорошего дня!» — передает привет кыргызстанцам он.

В обед Азамат ждет доставку продуктов

Любимец публики, звезда юмористических проектов и кинофильмов не так давно женился, поэтому еженедельный закуп продуктов для молодой семьи стал обязательным.

«А мы сейчас как раз ждем бесплатную доставку из O!Market. Раз в неделю стабильно делаем закуп. Экономим кучу времени, не надо ходить с длинным списком по магазинам. Все само приезжает домой. Ошка, рахмат!» — говорит Азамат Уланов.

Семейные хлопоты Назгуль

Назгуль Токтакунова, певица и автор песен, завоевавшая любовь зрителей победой в проекте «Резидент ТНТ Music», рассказала, как приложение «Мой О!» помогает ей заботиться о семье.

«А у нас как раз подошло время пополнения счета по семейному тарифу О!. Наши родители всегда с нами на связи плюс я всегда могу посмотреть их местоположение, чтобы не беспокоиться за них лишний раз», — делится она.

Нурсултан, как обычно, в горах

Тревел-инфлюенсер Нурсултан Аттокуров путешествует по Кыргызстану и щедро делится фото- и видеокадрами его природной красоты.

«Все чаще я езжу не только по Кыргызстану, но и за рубеж. Недавно снова был в экспедиции в горах, и пришлось прямо там покупать билеты на самолет. К счастью, есть О!Travel. Удобно, что есть возможность оплаты в сомах, не нужно идти искать авиакассу. С Ошкой все просто и удобно, а суперапп «Мой О!», вообще, стал незаменимым для меня. Бар бол, дорогая Ошка!» — сказал он.

Вечером у Кадыра с Айчурок встреча с друзьями

«Всем салам! А мы тут опять с друзьями собрались на киновечер. Выбираем фильм на O!TV и смотрим все вместе. А еще часами общаемся с друзьями из-за рубежа. Стримим, играем в игры. Вся наша техника: смартфоны, «умные» гаджеты из O!Store. С днем рождения, Ошка!» — поздравили бренд с 16-летием молодые блогеры.

Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в App Store или Google Play и пользуйтесь всеми его преимуществами с SIM-картой любого оператора.

С О! каждый день — комфорт и новые возможности!

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Бесплатная доставка по Бишкеку действует до 31.05.2025 и только при покупке от 1 тысячи сомов у одного продавца на О!Market.