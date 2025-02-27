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Бизнес

Госуслуги стали доступнее: MegaPay — все, что вам нужно, в одном приложении

Мобильное приложение MegaPay, разработанное государственным оператором сотовой связи MEGA, завоевало признание пользователей, став одним из лидеров в сфере предоставления цифровых государственных услуг. Теперь для пользователей доступно более чем 1 тысяча государственных услуг, которые можно получить и оплатить в пару кликов прямо в приложении.

Доступные государственные услуги в MegaPay:

  • Государственная Ипотечная Компания (ГИК);
  • Сервисы и цифровые документы госпортала @tunduk_office;
  • Удаленное получение облачной электронной подписи;
  • Онлайн-очередь в ЦОН;
  • ОСАГО;
  • Проверка административных штрафов и штрафов безопасного города;
  • Расширенный CarCheck;

и другие услуги.

Одним из ключевых преимуществ сервиса является отсутствие комиссии за большую часть предоставляемых услуг.

MegaPay представляет собой инновационную платформу, позволяющую пользователям быстро и безопасно получать доступ к государственным услугам. Благодаря удобному интерфейсу и интеграции с ключевыми государственными структурами сервис значительно упрощает взаимодействие с госорганами, экономя время и силы граждан.

MegaPay продолжает развиваться, предлагая пользователям все больше цифровых возможностей и расширяя список доступных сервисов. Благодаря стремлению к инновациям и заботе о комфорте пользователей приложение уже стало неотъемлемой частью цифровой жизни граждан.

MegaPay — все государственные услуги в вашем смартфоне!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321232/
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