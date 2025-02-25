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Бизнес

MegaPay и «Элкарт» объявили победителей второго этапа совместной акции

MegaPay и Национальная платежная система «Элкарт» подвели итоги второго этапа акции «Плати одним касанием и открой для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ».

Акция привлекла тысячи участников со всей страны, а победители второго тура, ставшие обладателями «умных» колонок, определены по следующим критериям:

  • наибольшее количество платежей через NFC-устройства;
  • максимальный объем платежей через NFC-устройства;
  • наибольшее количество транзакций через смартфон;
  • максимальный объем платежей через смартфон.

В MegaPay отметили высокий интерес пользователей и рост популярности бесконтактных платежей: «Мы рады, что клиенты выбирают современные и удобные способы оплаты. Наша цель — сделать платежи быстрыми, безопасными и выгодными для пользователей».

В «Элкарт» также подчеркнули важность акции для развития безналичных платежей в стране: «Мы видим, что все больше людей осознают удобство и безопасность бесконтактных технологий. Это не просто тренд, а шаг к будущему, в котором цифровые платежи становятся неотъемлемой частью повседневной жизни».

Напоминаем, что акция проходит c 16 декабря 2024 года по 16 марта 2025-го.

Впереди участников ждет третий, заключительный этап, который продлится до 16 марта. Для участия необходимо совершать безналичные операции по картам «MEGA ЭЛКАРТ» с использованием бесконтактной оплаты через «Элкарт Pay» в POS-терминалах, а также оплачивать товары и услуги с помощью NFC-стикеров, колец или браслетов.

Главный приз — тур на двоих в Таиланд — достанется участнику, совершившему наибольший объем платежей в совокупности с их максимальным количеством за весь период акции.

Подробности об условиях и сроках проведения акции можно узнать по ссылке.

Следите за новостями MegaPay и «Элкарт» — не упустите возможность выиграть незабываемое путешествие!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321041/
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