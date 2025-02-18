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Бизнес

MEGA объявляет о проведении аукциона по реализации автомобилей

ЗАО «Альфа Телеком» (MEGA) объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию автотранспорта компании со снижением на 10 процентов первоначальной стоимости.


Вышеуказанное имущество реализуется отдельным лотом.

Шаг аукциона — 5 тысяч сомов (пять тысяч сомов).

Размер гарантийного взноса — 10 тысяч сомов (десять тысяч сомов).

Период приема заявок на участие в аукционе:
с 31 января по 3 марта 2025 года (включительно) с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Место, дата, время и формат проведения аукциона:

Открытый аукцион состоится 10 марта 2025 года в 10.00 по адресу: город Бишкек, улица Суюмбаева, 123.

Подробнее о торгах, условиях участия и лотах можно узнать на сайте
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/320324/
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