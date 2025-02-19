Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях

Турецкая сеть клиник Acıbadem включает одно из самых масштабных в мире отделений нейрохирургии. Здесь работает команда специалистов с обширным опытом и узкой экспертизой, внедрены передовые технологии и инновационные методы лечения, применяются новаторские научные исследования и междисциплинарный подход.

Клиника нейрохирургии Acıbadem предоставляет лечение широкого спектра заболеваний, включая опухоли головного мозга у взрослых и детей, эпилепсию, болезнь Паркинсона, цереброваскулярные заболевания, детский церебральный паралич и другие. В сети клиник Acıbadem многопрофильная команда тщательно планирует маршрут лечения таких заболеваний, выполняет и контролирует лечебный процесс, обеспечивая для пациента комплексную помощь от диагностики до лечения.

Эффективное лечение опухолей головного мозга

Опухоли головного мозга — одни из самых известных и серьезных неврологических заболеваний. И хоть они составляют всего 2 процента всех опухолей, но занимают 10-е место как причина смерти от рака, поскольку некоторые случаи могут быть очень сложными и рискованными.

Команда нейрохирургов сети клиник Acıbadem занимается лечением взрослых и детей со всеми типами опухолей головного мозга, поскольку обладает внушительным опытом в этой сфере. Кроме того, в операционной используются передовые технологии для достижения наилучших результатов.

Нейромониторинг помогает предотвратить неврологические травмы, нейронавигация обеспечивает хирургическое управление для точной резекции опухоли, а интраоперационная МРТ генерирует изображения в реальном времени для более полного удаления опухоли.

На протяжении почти 30 лет различные пациенты с простыми и сложными опухолями прошли успешное лечение в сети клиник Acıbadem.

Клиника с ориентиром исключительно на детские неврологические расстройства

Детская нейрохирургия — уникальная специальность, поскольку лишь ограниченное число нейрохирургов во всем мире сосредоточено исключительно на лечении детей. Сеть клиник Acıbadem предлагает комплексные услуги детской нейрохирургии, начиная от лечения эпилепсии и управления церебральным параличом до лечения опухолей головного мозга и устранения врожденных пороков развития. Каждый год отделение детской нейрохирургии сети клиник Acıbadem успешно проводит операции для более 600 маленьких детей со всего мира. В сети клиник Acıbadem после операций для оптимизации результатов у детей применяют ценные составляющие лечения: нейрохирургию, физиотерапию и реабилитацию.

11 тысяч пациентов прошли лечение с помощью гамма-ножа в сети клиник Acıbadem

Гамма-нож — это альтернатива хирургическому лечению при некоторых неврологических заболеваниях, таких как опухоли головного мозга и артериовенозные мальформации (АВМ). Гамма-нож концентрированно фокусирует и прицельно точно доставляет поток лучей к очагам в головном мозге.

Команда нейрохирургов сети клиник Acıbadem первой в регионе применила гамма-нож как лечебный метод еще в 2006 году. Сегодня нейрохирурги центра Acıbadem используют последнюю версию этой инновационной технологии. Более 11 тысяч пациентов со всего мира прошли здесь лечение с помощью гамма-ножа без открытой операции головного мозга.

DBS-хирургия помогает пациентам с болезнью Паркинсона возобновить независимость

Болезнь Паркинсона — еще одна область интересов нейрохирургов. Чтобы восстановить и улучшить контроль над движениями в отделении нейрохирургии сети клиник Acıbadem применяют операцию глубокой стимуляции мозга (DBS). На сегодня проведено почти 1 тысяча успешных процедур DBS, а нейрохирурги сети клиник Acıbadem признаны лидерами в этой области, поскольку демонстрируют свои обширные знания и опыт.

Мультидисциплинарный подход к лечению неврологических расстройств

Отделение нейрохирургии сети клиник Acıbadem стремится предоставлять наилучшую и наиболее комплексную помощь пациентам — как детям, так и взрослым. Наилучшие возможные результаты для каждого пациента достигаются в ходе сотрудничества команды нейрохирургов со специалистами различных других дисциплин, включая неврологию, рентгенологию, ортопедию, радиационную онкологию, детскую онкологию, патологию, физиотерапию и другое. Центры Acıbadem помогают решить распространенный запрос пациентов и их семей, предлагая хирургическое лечение неврологических заболеваний.

Офис представительства медицинской клиники Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

Также можно бесплатно узнать второе медицинское мнение ведущих врачей сети Acıbadem, отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.

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