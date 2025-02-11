Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро

ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. Его основная цель — защита участников дорожного движения от финансовых последствий ДТП. То есть если по вине владельца полиса случилась авария, платить пострадавшим будет не он, а его страховая компания.
Мобильное приложение MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA делает процесс оформления полиса ОСАГО максимально удобным и доступным, помогая экономить время и средства. Оформить страховку можно онлайн в любое удобное время, без необходимости посещения офиса страховой компании.
Оформление ОСАГО — это не только законное требование, но и важный шаг к безопасности на дорогах. Позаботьтесь о себе и окружающих — оформите полис вовремя!
Все, что вам нужно, — это:
- на главном экране в приложении перейти в «Сервисы» и выбрать раздел «Страхование»;
- по вашему ИНН автоматически подтягиваются все транспортные средства, зарегистрированные на вас. Выберите нужные авто и страховую компанию из предложенных вариантов;
- ознакомьтесь с офертой и нажмите «Продолжить»;
- выберите цель использования, число водителей и период страхования;
- сумма рассчитается автоматически, остается подтвердить платеж.
MegaPay предлагает лучшие страховые компании:
- ОСАГО «САКБОЛ» — при оформлении полиса через эту страховую компанию в приложении MegaPay действует кешбэк 15 процентов;
- ОСАГО «НСК»;
- ОСАГО «Алма»;
- ОСАГО «А Плюс»;
- ОСАГО «Государственная страховая организация».
Напоминаем, что у пользователей MegaPay есть уникальная возможность оформлять полис не только на свое авто, но и на автомобили близких. И все это в вашем смартфоне!
MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.