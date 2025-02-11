Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро

ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. Его основная цель — защита участников дорожного движения от финансовых последствий ДТП. То есть если по вине владельца полиса случилась авария, платить пострадавшим будет не он, а его страховая компания.

Мобильное приложение MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA делает процесс оформления полиса ОСАГО максимально удобным и доступным, помогая экономить время и средства. Оформить страховку можно онлайн в любое удобное время, без необходимости посещения офиса страховой компании.

Оформление ОСАГО — это не только законное требование, но и важный шаг к безопасности на дорогах. Позаботьтесь о себе и окружающих — оформите полис вовремя!

Все, что вам нужно, — это:

на главном экране в приложении перейти в «Сервисы» и выбрать раздел «Страхование»;

по вашему ИНН автоматически подтягиваются все транспортные средства, зарегистрированные на вас. Выберите нужные авто и страховую компанию из предложенных вариантов;

ознакомьтесь с офертой и нажмите «Продолжить»;

выберите цель использования, число водителей и период страхования;

сумма рассчитается автоматически, остается подтвердить платеж.

MegaPay предлагает лучшие страховые компании:

ОСАГО «САКБОЛ» — при оформлении полиса через эту страховую компанию в приложении MegaPay действует кешбэк 15 процентов;

ОСАГО «НСК»;

ОСАГО «Алма»;

ОСАГО «А Плюс»;

ОСАГО «Государственная страховая организация».

Напоминаем, что у пользователей MegaPay есть уникальная возможность оформлять полис не только на свое авто, но и на автомобили близких. И все это в вашем смартфоне!

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.