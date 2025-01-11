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Бизнес

Открыт легкий способ исполнить новогодние желания!

С момента начала лотереи 40 счастливчиков получили более 8 миллионов сомов в лотерее, в которой участвуют пользователи приложения «Мой О!».

Ничего особенного победителям делать не пришлось — изо дня в день все они пользовались приложением и совершали привычные действия: пополняли баланс О!, оплачивали покупки по фирменному QR, совершали переводы в «Мой О!» или принимали платежи.

Им улыбнулась удача — следующим победителем можете стать вы!

Ближайший розыгрыш состоится уже 13 января.

Не упустите возможность изменить свою жизнь. Каждую неделю определяются обладатель 1 миллиона сомов, два победителя по 200 тысяч сомов и пять счастливчиков по 50 тысяч сомов.

Главный приз — 10 миллионов сомов — получит победитель финального розыгрыша, который пройдет совсем скоро — 10 февраля.

Стать участником лотереи просто:

  1. Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store.

  2. Убедитесь, что являетесь идентифицированным пользователем, а если нет — пройдите быструю идентификацию прямо в приложении.

  3. Увеличивайте шансы на победу, будьте активны: пополняйте баланс О!, оплачивайте услуги, совершайте переводы, принимайте оплату по фирменным QR как продавец.

Чем больше действий в приложении, тем больше шансов.

Не ждите — скачивайте приложение прямо сейчас.

Станьте частью истории успеха, которую создает приложение «Мой О!».

«Мой О!» — это суперприложение, которым может пользоваться абонент любого оператора связи Кыргызстана. Оно объединяет мобильный банкинг O!Bank, личный кабинет абонента О! и Saima, маркетплейс, сервис по покупке дешевых авиабилетов и многое другое.

***

Период лотереи в КР: 02.12.2024 — 10.02.2025.

Разрешение СРНФР при МЭиК КР № 421 от 19.11.2024.

Более подробно о правилах и условиях акции можно узнать на сайте: udacha.o.kg.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/316496/
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